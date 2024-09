F1 : Il quitte Red Bull et encense Verstappen

Jean de Teyssière

Mardi, Aston Martin a officialisé l’arrivée de l’ingénieur de la Formule 1, Adrian Newey. Le Britannique quitte son poste à Red Bull, 19 ans après y être arrivé. Newey n’a pas oublié d’avoir un mot pour Max Verstappen, dont il salue la qualité de pilotage et qu’il défend devant les nombreuses critiques dont il a fait l’objet.

C'est une page qui se tourne pour Red Bull ! Son ingénieur star, homme aux plus de 200 victoires, Adrian Newey quitte l'écurie autrichienne pour rejoindre Aston Martin. Heureux de trouver un nouveau projet, Newey n'a pas oublié Max Verstappen.

«Il y a une sorte de diabolisation»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Adrian Newey défend les critiques dont a fait l’objet Max Verstappen : « De l’extérieur, je ne suis pas sûr que les gens apprécient et comprennent pleinement Max, tout comme ils ne l’ont pas fait avec Sebastian. Parce que tout d’abord, il y a une sorte de diabolisation dont ils ont tous les deux souffert à certains moments et que je trouve très injuste. Peut-être que c’est aussi un peu le fait des médias britanniques, si je suis honnête, Sky a une énorme influence dans le monde entier, leur audience est vraiment internationale. Mais leur couverture est assez nationaliste, si j’ose dire, et cela peut avoir une influence. »

«On a l’impression que Verstappen peut conduire la voiture automatiquement»

« On a presque l’impression que Verstappen peut conduire la voiture automatiquement, raconte le nouvel ingénieur d’Aston Martin. Ce n’est pas le cas, bien sûr, mais il peut conduire la voiture avec tellement de technique qu’il peut alors beaucoup mieux réfléchir à la façon dont il conduit la voiture, à la façon dont il prend soin des pneus, à ce qu’il pourrait avoir besoin de faire dans les réglages ou, s’il n’est pas sûr, demander [à son ingénieur de course] à la radio ce qu’il devrait faire, mais en mettant en évidence les problèmes. »