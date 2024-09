Formule 1 : Mercedes se lâche sur le transfert de Lewis Hamilton

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’on pensait que Lewis Hamilton terminerait sa carrière chez Mercedes, cela n’arrivera finalement pas. En effet, avant le début de la saison 2024 de Formule 1, une bombe a secoué le paddock avec l’officialisation du transfert du Britannique chez Ferrari. Hamilton fera alors équipe avec Charles Leclerc au sein de la Scuderia. Alors que ce transfert a énormément fait parler Toto Wolff, patron de Mercedes, est revenu dessus.

A 39 ans, Lewis Hamilton ne raccrochera pas de sitôt. Mais à compter de la saison prochaine, l’Anglais ne sera plus chez Mercedes, mais plutôt du côté de Ferrari. En effet, l’annonce est tombée il y a quelques mois maintenant avec le transfert du septuple champion du monde au sein de la Scuderia à compter de 2025. Forcément, la perte est immense pour Mercedes, mais ce départ de Lewis Hamilton n’affecte pas plus que cela Toto Wolff.

« Être un pilote Ferrari est super prestigieux »

Dans des propos accordés à la BBC, Toto Wolff est revenu sur le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari. Le patron de Mercedes a alors confié : « Des regrets ? Non. Être un pilote Ferrari est super prestigieux. Peut-être également qu'en tant qu'équipe il est aussi important de s'émanciper nous-mêmes pour aller dans une direction différente ».

« Je suis vraiment heureux pour Kimi »

La direction prise par Mercedes pour l’après Lewis Hamilton est de faire confiance à la jeunesse. Ainsi, c’est Kimi Antonelli qui a été officialisé comme le prochain coéquipier de George Russell. A propos de son successeur, Hamilton confiait d’ailleurs récemment : « Je le sais depuis longtemps. Mais le matin de l’annonce, je savais que l’annonce serait faite à Monza, et je me suis réveillé et c’était vraiment surréaliste. Le fait d’avoir la confirmation officielle que mon siège était occupé alors que j’y étais depuis si longtemps, c’était très émouvant. Mais je suis vraiment heureux pour Kimi et pour cette équipe. Je sais que Kimi va faire du bon travail. C’est un enfant formidable, il a une famille formidable autour de lui, il a la tête sur les épaules et il est très talentueux. Il va réussir. Je suis très enthousiaste pour lui ».