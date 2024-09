F1 - Hamilton : Mercedes dénonce un «gros problème»

Pierrick Levallet

Si Mercedes semble avoir en partie rattraper son retard sur Red Bull, l’écurie allemande doit encore régler certains problèmes de sa monoplace. Les ingénieurs travailleraient notamment sur l’évacuation de la chaleur qui s’accumule dans le cockpit. Mercedes ne semble pour le moment pas entrevoir une solution pour régler ce souci.

Red Bull n’est plus l’écurie dominante en F1. L’équipe autrichienne n’a pas réussi à entretenir son avance sur ses autres rivales. McLaren, Ferrari et Mercedes ont fini par rattraper plus ou moins leur retard. Toutefois, l’écurie autrichienne aurait encore certains problèmes à régler sur les monoplaces de Lewis Hamilton et George Russell, dont un souci d’évacuation de la chaleur qui s’accumule dans le cockpit.

«Le baquet et la voiture sont toujours très chauds»

Mercedes avoue d’ailleurs ne pas savoir vraiment comment résoudre ce problème pour le moment. « Le baquet et la voiture sont toujours très chauds, et il y a beaucoup de chaleur générée par l'unité de puissance que l'on essaie de dissiper. Il y a aussi beaucoup de boîtiers électroniques qui sont très sollicités et qui génèrent leur propre température, que l'on essaie de dissiper hors du cockpit. Pour nous, pour Lewis [Hamilton] et pour George [Russell], c’est un gros problème » a d’abord expliqué Andrew Shovlin dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«La chaleur ne cesse de s'accumuler» dans le cockpit

« Dans les lignes droites de Monza, il y a des endroits où la planche touche le sol, ce qui augmente la température avec le phénomène de friction et se propage via le plancher jusqu'au baquet du pilote. Avec une température à 34°C, rien ne peut être en dessous. Il y a aussi de nombreuses sources de chaleur, ce qui fait que le cockpit commence à dépasser considérablement la température corporelle du pilote. Il lui est alors très difficile de se refroidir et la chaleur ne cesse de s'accumuler » a ensuite ajouté le directeur de l’ingénierie de Mercedes. À voir si l’écurie allemande aura trouvé une solution avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan le 15 septembre.