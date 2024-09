F1 - Mercedes : Les confidences de Lewis Hamilton sur son successeur

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à l’annonce du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025, la question était de savoir qui allait remplacer le Britannique chez Mercedes. De nombreux noms ont alors circulé et le choix a finalement été officialisé. La saison prochaine, c’est Kimi Antonelli qui sera le coéquipier de George Russell. On connait donc le successeur de Lewis Hamilton chez Mercedes et le septuple champion du monde s’est d’ailleurs exprimé sur celui qui le remplacera en 2025.

Mercedes l’a donc officialisé en marge du dernier Grand Prix de Monza : Kimi Antonelli sera le deuxième pilote la saison prochaine. Avec le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025, les rumeurs étaient nombreuses concernant l’identité de son successeur. Si le nom de Max Verstappen a circulé, Mercedes a fait le pari de la jeunesse avec Antonelli. « Kimi a toujours fait preuve du talent et de la vitesse nécessaires pour rivaliser au plus haut niveau de notre sport », avait notamment réagi Toto Wolff, directeur de Mercedes.

« Je suis vraiment heureux pour Kimi et pour cette équipe »

Dans des propos rapportés par NextGen Auto, Lewis Hamilton a réagi à son tour à la nomination de Kimi Antonelli chez Mercedes pour le remplacer en 2025. Celui qui rejoindra Ferrari a notamment expliqué : « Je le sais depuis longtemps. Mais le matin de l’annonce, je savais que l’annonce serait faite à Monza, et je me suis réveillé et c’était vraiment surréaliste. Le fait d’avoir la confirmation officielle que mon siège était occupé alors que j’y étais depuis si longtemps, c’était très émouvant. Mais je suis vraiment heureux pour Kimi et pour cette équipe. Je sais que Kimi va faire du bon travail. C’est un enfant formidable, il a une famille formidable autour de lui, il a la tête sur les épaules et il est très talentueux. Il va réussir. Je suis très enthousiaste pour lui ».

« Je dois être honnête, personne ne pourra jamais remplacer Lewis »

A propos de cette succession de Lewis Hamilton chez Mercedes, Kimi Antonelli a lui confié : « Je dois être honnête, personne ne pourra jamais remplacer Lewis parce qu’il est un grand pilote, une grande figure du sport. Il m’a aidé. Avant ma première séance d’essais, il est venu me voir, m’a félicité et m’a dit de profiter autant que possible ».