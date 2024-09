F1 : En pleine crise, Red Bull répond aux rumeurs !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison 2024 avait si bien commencé pour Red Bull. Depuis quelques semaines, l'écurie autrichienne est en difficulté et Max Verstappen commence à sentir le danger approcher. Le Néerlandais a vu sa saison prendre un autre tournant dernièrement et beaucoup évoquent la possibilité que cela soit lié au départ d'Adrian Newey, l'un des ingénieurs les plus réputés de la Formule 1. En mai dernier, son départ a été officialisé pour 2025.

Max Verstappen n'a plus gagné de Grand Prix depuis l'Espagne en juin dernier. Au total, cela représente 6 courses, soit une série totalement inédite pour lui depuis qu'il a commencé à se faire une place parmi les meilleurs pilotes de Formule 1. Beaucoup associent cette soudaine perte de vitesse au départ d'Adrian Newey, qui a commencé à faire ses valises. Red Bull a tenu à répondre à ces rumeurs.

Red Bull en difficulté avec sa voiture

Ces dernières années, Adrian Newey a été à l'origine de la construction des voitures de Red Bull pour Max Verstappen, le propulsant vers les titres de champion du monde. La situation est toute autre désormais puisque le Néerlandais est en grande délicatesse avec sa voiture. « Lors du week-end du GP de Monza, nous avons réalisé qu’il y avait un problème majeur et fondamental dans la RB20. Ce qui est positif, c’est que tout le monde travaille ensemble et fait de grands efforts pour trouver une solution. Nous avons transformé une F1 qui dominait les premières courses en une F1 plus ou moins imprévisible et très difficile à piloter. Et nous devons nous en débarrasser » note Helmut Marko dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.

« Ce n’est pas vrai »

En mai 2024, Adrian Newey a annoncé son départ de l'écurie Red Bull à la fin de la saison après 19 années passées à travailler pour cette écurie. Certaines rumeurs établissent un lien entre cet événement et les difficultés rencontrées par Red Bull sur les circuits en ce moment. « Bien sûr, les fans font circuler l’opinion selon laquelle notre chute a quelque chose à voir avec le départ d’Adrian Newey. Mais ce n’est pas vrai. Newey n’était plus impliqué dans tous les détails du développement des véhicules au printemps » poursuit Helmut Marko.