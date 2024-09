F1 : Verstappen, Hamilton, Leclerc... Vers une fin de saison de légende ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Max Verstappen a survolé le début de saison, tout a basculé. Désormais, le pilote Red Bull est clairement sous la menace de Lando Norris alors que les positions se sont largement rapprochées entre toutes les équipes. Rarement les courses auront été indécises ce qui offre un spectacle que les fans de F1 attendaient depuis très longtemps. Et pour cause, avec la victoire de Charles Leclerc à Monza, il y a désormais quatre pilotes qui ont remporté au moins deux courses. Une première depuis 2019. Et ce n'est pas terminé !

Entre l'hégémonie Red Bull puis celle de Mercedes, et à nouveau celle de l'écurie autrichienne, les fans de Formule 1 n'ont plus l'habitude de voir une énorme bagarre en course entre plusieurs pilotes voire écurie. La saison 2024 était d'ailleurs partie sur les mêmes bases puisque Max Verstappen a survolé le début de saison, remportant 7 des 10 premières courses. Toutefois, la donne a changé et désormais, la hiérarchie est plus indécise que jamais comme en témoigne la victoire de Charles Leclerc à Monza qui ouvre la voie à une fin de saison de légende.

Du jamais vu depuis 2012 ?

En effet, en s'imposant sur les terres de Ferrari, après avoir remporté le GP de Monaco, Charles Leclerc est devenu le quatrième pilote de la saison avec deux victoires en 2024 après Max Verstappen (7), Lewis Hamilton (2) et Lando Norris (2). C'est une première depuis 2019 ! Cette année-là, il y avait déjà Hamilton, Verstappen et Leclerc avec au moins deux victoires mais également Valtteri Bottas, alors pilote Mercedes. Et ce n'est pas terminé ! Et pour cause, il reste encore huit courses et George Russell, Oscar Piastri et Carlos Sainz ont tous déjà gagné une course. Si l'un des d'entre eux venait à s'imposer une seconde fois, il faudrait cette fois-ci remonter à 2012 pour retrouver trace d'une saison avec cinq pilotes qui ont gagné deux courses (Vettel, Alonso, Hamilton, Button et Webber). Et si jamais deux autres pilotes atteignent la barre des deux victoires d'ici la fin de la saison, ce serait du jamais vu depuis... 1981 ! Ils étaient alors six à avoir remporté au moins deux courses : Nelson Piquet, Carlos Reutemann, Alan Jones, Jacques Laffite, Alain Prost et Gilles Villeneuve. C'est donc bien une saison légendaire qui se profile.

Vasseur annonce «une énorme bagarre»

Après la victoire de Charles Leclerc à Monza, Frédéric Vasseur s'est d'ailleurs dit très impressionné de voir un si faible écart de performance entre quatre victoires, ce qui promet une énorme bagarre d'ici la fin de la saison. « C’est tellement serré, la lutte - honnêtement, j’ai passé quelques années sur le mur des stands, mais c’est la première fois, je pense, en F1 que nous avons cette situation où huit pilotes peuvent gagner la course, sans accident ou abandon. Quatre équipes peuvent gagner ou monter sur le podium, et cela change d’une séance à l’autre. Pour moi, le week-end le plus impressionnant a probablement été celui de Spa, où vous aviez une McLaren en EL1, Red Bull en EL2, nous sommes partis de la pole et Mercedes a gagné la course. Et nous avons le sentiment que c’est presque comme ça partout, à l’exception de Lando qui a dominé le week-end dernier à Zandvoort. Mais on peut s’attendre à ce que, je pense jusqu’à la fin de la saison, ce soit comme ça, que ce soit une énorme bagarre. Et c’est vrai qu’avec huit voitures avec ce genre de compétitivité, une équipe peut faire un doublé et aussi terminer septième et huitième », assurait le patron de la Scuderia Ferrari.