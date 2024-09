F1 : Hamilton, Verstappen... Ferrari annonce une «grosse bagarre»

Pierrick Levallet

Contrairement aux deux saisons précédentes, où Red Bull dominait clairement, la concurrence se fait rude en F1 en 2024. L’écurie autrichienne est sérieusement menacée par McLaren, Ferrari et Mercedes. Frédéric Vasseur, le patron de la Scuderia, s’attend d’ailleurs à une bataille colossale en piste jusqu’à la fin de la saison.

La concurrence est très rude en F1 ces derniers temps. Alors que Red Bull avait clairement dominé les saisons 2022 et 2023, l’écurie autrichienne est sérieusement menacée par ses rivales en 2024. Max Verstappen n’a plus remporté une course depuis le Grand Prix d’Espagne le 23 juin dernier. Ferrari, McLaren et Mercedes ont fini par rattraper leur retard sur Red Bull. Ce dimanche, c’est Ferrari qui a gagné à Monza par l’intermédiaire de Charles Leclerc. Frédéric Vasseur s’attend d’ailleurs à une lutte intense jusqu’à la fin de la saison.

F1 - Red Bull : Calvaire pour Verstappen, Mercedes hallucine https://t.co/3id9feYZIh pic.twitter.com/Q7n8n9hfwM — le10sport (@le10sport) September 3, 2024

«C’est la première fois en F1 que huit pilotes peuvent gagner la course»

« Je pense que ce serait une énorme erreur de vouloir tirer des conclusions ou de changer de plan [après la victoire à Monza]. Il y a un très long chemin à parcourir jusqu’à Abou Dhabi, il y a environ 450 points en jeu. C’est très serré, il y a une lutte. Honnêtement, j’ai passé quelques années sur le muret des stands, mais je pense que c’est la première fois en F1 que nous avons cette situation où huit pilotes peuvent gagner la course, sans accident, sans collision. Quatre équipes sont capables de gagner ou de monter sur le podium, et cela change d’une séance à l’autre » a d’abord expliqué le patron de Ferrari dans des propos rapportés par F1 Only.

«Une équipe peut faire un doublé et aussi septième et huitième»

« Pour moi, le plus flagrant a probablement été Spa [en Belgique] où il y avait une McLaren en [tête] en EL1, une Red Bull [celle de Verstappen] en EL2, nous sommes partis de la pole et Lewis [Hamilton] a remporté la course. Nous avons le sentiment que c’est presque comme ça partout, sauf Lando [Norris] qui a dominé le week-end dernier à Zandvoort. Mais on peut s’attendre à ce que, je pense, jusqu’à la fin de la saison, ce soit comme ça, que ce soit une grosse bagarre, et il est vrai qu’avec huit voitures avec ce genre de compétitivité, une équipe peut faire un doublé et aussi septième et huitième » a ensuite ajouté Frédéric Vasseur. Le message est passé. McLaren, Mercedes et Red Bull sont prévenus.