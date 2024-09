F1 : «Très douloureux», Alonso a vécu un calvaire à Monza

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir fini dans les points en Belgique et aux Pays-Bas, Fernando Alonso n’a pas réussi à enchaîner le week-end dernier lors du Grand Prix d’Italie. Onzième, juste derrière Kevin Magnussen, le double champion du monde a fait part de sa frustration et ne semble pas très optimiste concernant la suite de la saison d'Aston Martin.

Bonne surprise de la saison dernière, Aston Martin est rentré dans le rang en 2024. L’écurie britannique est désormais bien loin des premières places et distancée au classement constructeur. S’il avait terminé huitième en Belgique et dixième aux Pays-Bas, Fernando Alonso a échoué à la porte des points le week-end dernier lors du Grand Prix d’Italie.

« C'est très douloureux de rater les points »

« Nous ne pouvions pas [faire un seul arrêt] avec la dégradation de nos pneus. Donc oui, nous avons essayé de revenir sur la fin, et nous finissons à deux dixièmes de Magnussen, à la 11e place, et à seulement une seconde de la neuvième position. C'est très douloureux de rater les points car je pense que nous le méritions d'une certaine manière, avec une course bien exécutée. Mais la voiture est ce qu'elle est pour le moment, nous devons nous améliorer », a confié Fernando Alonso, dans des propos relayés par Motorsport.com.

« Nous devons comprendre que le grand objectif est 2026 »

« Je pense que Lance et moi-même essayons de faire de notre mieux chaque week-end. Cette année, nous avons été très proches, à deux ou trois secondes à la fin des courses, et [à Monza] c'était l'un de ces week-ends où j'étais un peu mieux, j'étais content de la voiture et j'ai attaqué peut-être au-delà de 100%, et c'est la 11e place au final, alors oui je suis déçu », a ajouté Fernando Alonso, pas très optimiste pour la suite de la saison d’Aston Martin. « Nous devons être patients. Nous devons comprendre que le grand objectif est 2026. Mais en même temps, je pense qu'en tant qu'équipe, nous pouvons accepter de ne pas être dans la bataille des quatre premiers. Ce sont des équipes de premier plan et elles sont bien devant nous. Mais maintenant que nous sommes derrière Williams, Haas et VCARB, je pense que nous devons placer la barre un peu plus haut. Nous devons nous améliorer. »