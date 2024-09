F1 : Le calvaire va continuer pour Verstappen ?

Jean de Teyssière

Le championnat du monde de Formule 1 peut-il échapper à Max Verstappen ? Après un début de saison canon, le triple champion du monde néerlandais accuse le coup et n’a plus gagné depuis six courses. Et le Grand Prix d’Azerbaïdjan, qui aura lieu le 15 septembre prochain n’inspire pas à l’optimisme, vu le nombre de galères vécues par Verstappen à Bakou.

Cela fait désormais six courses consécutives que Max Verstappen ne parvient pas à remporter une course. Une situation qui permet de mesurer l’exploit de la saison dernière, avec 19 victoires, dont dix consécutives. Le prochain rendez-vous sera à Bakou, pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Crash avec Ricciardo en 2018

Lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan en 2018, Max Verstappen commence à faire parler de lui et se bat pour la quatrième place face à son coéquipier, Daniel Ricciardo. Mais l’Australien percute l’arrière de la monoplace de Max Verstappen et les deux pilotes Red Bull voient leur course se terminer précocement.

En 2023, duel viril avec George Russell

La saison dernière, lors de la course sprint en Azerbaïdjan, George Russell et Max Verstappen s’écharpent lors du premier tour de la course. Après la course, le pilote néerlandais et anglais ne décolèrent pas et Max Verstappen lance un « Mais attends-toi à la même chose la prochaine fois, tête de nœud ! » Au final, Max Verstappen terminera deuxième et ce sera la deuxième des trois courses que Verstappen ne remportera pas.

Une seule victoire, en 2022

Mais Max Verstappen a des chances de mettre fin à cette terrible série de six Grands Prix sans victoires. En 2022, le pilote Red Bull réussi enfin à remporter la course sur le circuit de Bakou. Au total, en six participations, Max Verstappen n'a remporté qu'à une seule reprise le Grand Prix d'Azerbaïdjan mais le pilote néerlandais serait bien inspiré d'en remporter une deuxième pour souffler en tête du championnat.