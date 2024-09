F1 : Verstappen «sous pression», c'est la panique chez Red Bull !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sixième du Grand Prix d’Italie dimanche, Max Verstappen et Red Bull ne parviennent plus à faire la différence. Cela fait désormais six courses que le triple champion du monde n’a plus remporté la moindre course. Pour le directeur Christian Horner, l’écurie autrichienne est sous grosse pression.

Max Verstappen en danger. Le pilote néerlandais n’a plus remporté la moindre victoire depuis six Grand Prix. Dimanche à Monza, le triple champion du monde a terminé sixième, et n’a jamais semblé être en capacité de concurrencer les monoplaces devant lui. Alors que McLaren et Ferrari reviennent fort, Christian Horner se veut très inquiet concernant le championnat des constructeurs, mais a également évoqué le championnat pilote.

« Nous sommes sous pression pour les deux championnats »

« Avec le rythme que nous avons eu aujourd’hui, nous sommes sous pression pour les deux championnats », a lâché le Team Principal de Red Bull dans des propos relayés par Next-Gen Auto. « Nous devons renverser la situation très rapidement. Je pense que ce circuit a mis en évidence les lacunes de la voiture par rapport à l’année dernière. Nous avons un problème très clair qui a été mis en évidence ce week-end et nous savons que nous devons le résoudre, sinon nous nous mettons sous une pression énorme ».

« Dès que vous vous retrouvez dans cette situation, vous finissez par être plus dur avec les pneus »

Pour Horner, certains problèmes de performance chez Red Bull proviennent de la gestion des pneumatiques. « Je pense que sur d’autres pistes, le fait d’avoir plus d’appuis cache peut-être certains des problèmes d’équilibre que nous avons, et vous pouvez voir que nous avons un équilibre qui ne fonctionne tout simplement pas. Dès que vous vous retrouvez dans cette situation, vous finissez par être plus dur avec les pneus, vous finissez par compenser l’équilibre autour pour résoudre un problème, mais vous en créez un autre. Vous vous retrouvez donc dans un cercle vicieux », conclut le boss de l’écurie autrichienne.