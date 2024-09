F1 - GP d’Italie : Coup de poker de Ferrari, Leclerc balance

Pierrick Levallet

Le Grand Prix d’Italie n’aurait pas pu mieux se dérouler pour Charles Leclerc. Le Monégasque s’est imposé devant les supporters de Ferrari à Monza. Mais le pilote de 26 ans n’aurait sans doute jamais pu prendre l’ascendant sur les McLaren si la Scuderia n’avait pas changé sa stratégie en pleine course. Charles Leclerc a d’ailleurs dévoilé les coulisses de cette décision.

Ferrari a réussi un joli coup ce dimanche lors du Grand Prix d’Italie. Alors que McLaren semblait bien partie pour remporter la course à Monza, la Scuderia a changé ses plans et a opté pour une stratégie à un seul arrêt avec Charles Leclerc. Le Monégasque a donc réussi à prendre l’ascendant sur Oscar Piastri et Lando Norris grâce à cela. Résultat : le pilote de 26 ans s’est imposé devant les supporters de Ferrari. Et il n’a pas manqué de livrer les coulisses de ce coup de poker de dernière minute.

«J'ai fait un bon job sur les pneus avant en restant derrière Norris»

« Un second arrêt prévu ? Honnêtement, c'était notre stratégie de base. Après on a vu, surtout sur les Red Bull, qu'il y avait du graining et qu'elles ont eu du mal, alors elles se sont dirigées très rapidement vers une stratégie à deux arrêts. On s'est donc dit que deux arrêts c'était peut-être mieux. Mais finalement, j'ai fait un bon job sur les pneus avant en restant derrière Norris » a d’abord expliqué Charles Leclerc dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«On a réussi à gérer la course jusqu'à la fin»

« C'était vraiment ces pneus là qui nous limitaient. Norris est entré aux stands, j'ai poussé, j'ai rattrapé un tout petit peu Piastri vers la fin parce qu'il commençait à avoir du mal avec son avant gauche, et je savais que je devais continuer à pousser pour avoir au moins la liberté de faire ce que l'on voulait. Quand il s'est arrêté, j'ai pris beaucoup plus d'adhérence que ce dont je pensais, avec lui devant j'avais un peu de mal, beaucoup de sous-virage. Mais dès qu'il est parti, on a réussi à reprendre de la performance donc c'était une bonne surprise et après on a réussi à gérer la course jusqu'à la fin » a ensuite ajouté le pilote de Ferrari, qui a remporté son deuxième Grand Prix de la saison. Reste à voir s’il saura enchaîner avec une autre victoire en Azerbaïdjan le 15 septembre prochain.