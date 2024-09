F1 - Ferrari : Leclerc jubile après son exploit !

Jean de Teyssière

Ce dimanche avait lieu le Grand Prix d’Italie et Charles Leclerc a passé le premier la ligne d’arrivée, contre toute attente ! Les McLaren semblaient favorites, surtout que Lando Norris et Oscar Piastri partaient tous deux de la première ligne. Après Monaco, Leclerc s’offre une nouvelle victoire de prestige cette saison, et en était évidemment très heureux.

Ce seizième Grand Prix a tenu toutes ses promesses avec la victoire du pilote monégasque de Ferrari, Charles Leclerc. A Monza, le pari de ne faire qu’un arrêt au stand a fonctionné et Ferrari s’offre sa troisième victoire cette saison.

«C’est un feeling incroyable»

Auteur de sa deuxième victoire de la saison après Monaco le 26 mai dernier, Charles Leclerc s’est montré très heureux, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « C’est un feeling incroyable. La première fois c’était spécial, et s’il y en avait une deuxième je ne savais pas si ce serait pareil, mais c’est le cas. Les émotions, mon Dieu... dans les derniers tours, comme en 2019, je regardais les tribunes, ce qui est piégeux, mais c’est incroyable. C’est Monza, je veux y gagner chaque année ! Je cherche à gagner le plus de courses possible, et gagner le championnat aussi vite que possible. Mais ce sont les deux courses les plus spéciales de l’année et j’ai réussi à gagner les deux, c’est spécial. »

Deux à la suite en Azerbaïdjan ?

Dans deux semaines, les pilotes auront rendez-vous en Azerbaïdjan et Charles Leclerc évoque déjà ce Grand Prix : « Je ne sais pas, car ça a bien fonctionné sur un circuit comme Monza et je ne sais pas si ce sera pareil ailleurs. McLaren est favorite mais on a fait un pas en avant. Bakou est un circuit que j’aime et où j’ai réussi dans le passé, donc j’espère y signer de bons résultats. »