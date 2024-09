F1 - Verstappen : «Incompréhensible», c'est la panique chez Red Bull avant Monza !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le week-end se passait plutôt bien pour lui jusqu'à la troisième phase de qualifications, Max Verstappen n'a pu faire mieux que la septième place. Le Néerlandais est une fois de plus largement devancé par les McLaren de Lando Norris et d'Oscar Piastri notamment, une nouvelle contreperformance qui commence sérieusement à inquiéter. Si la course sera sûrement bien différente, c'est un mauvais signe de plus qui tombe chez Red Bull...

Ce dimanche pour le Grand Prix d'Italie à Monza, Max Verstappen s'élancera de la septième position. C'est évidemment loin de ses espérances, lui qui voulait rebondir après quelques courses difficiles. Le Néerlandais tentera de faire son retard dans un climat plus que tendu chez Red Bull qui se rend compte que les choses ne vont pas techniquement parlant.

Red Bull en plein doute

En Q3, Max Verstappen a connu une mésaventure avec sa voiture, qu'il a jugée incapable de tourner comme il le faut. Le triple champion du monde aura du mal à faire son retard, d'autant plus que Red Bull ne donne pas de bons signaux. « Incompréhensible. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas logiquement. Dieu merci, c’est Monza, où l’on peut dépasser. Je ne pense pas que quiconque puisse prendre le large. Pas même les deux McLaren, à moins qu’elles ne fassent un excellent jeu d’aspiration et ne se battent pas entre elles. Mais si nous manquons à nouveau de vitesse en course, comme lors de la course précédente, alors la situation sera très grave. Nous devons faire face à la vérité : notre voiture n’est plus ce qu’elle était au début de la saison. Les ingénieurs doivent trouver le point où nous avons pris la mauvaise direction » a confié Helmut Marko, l'un des grands dirigeants de l'écurie autrichienne.

Verstappen dans le dur

Large leader du classement, Max Verstappen pourrait commencer à voir son avance fondre grandement si les contre-performances se suivent. Le pilote néerlandais avait du mal à comprendre pourquoi sa voiture ne répondait pas aussi bien que d'habitude et la situation sera difficile à inverser alors que ses principaux adversaires du moment chez McLaren continuent de briller.