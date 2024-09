F1 : Hamilton se loupe et enrage !

Jean de Teyssière

Lewis Hamilton n’a pu cacher sa déception après une sixième place aux qualifications du Grand Prix d’Italie à Monza. Le Britannique visait la pole ou au moins une place en première ligne, mais n'a pas réussi à trouver le rythme nécessaire. Un résultat frustrant pour le pilote Mercedes, qui s'attendait à mieux sur ce circuit légendaire.

Pour sa dernière saison avec Mercedes, Lewis Hamilton aura réussi à remporter deux Grands Prix. Le septuple champion du monde a vécu une séance de qualifications frustrante à Monza en aant l'opportunité de partir de la pole position. Finalement, c'est de la sixième dont il partira.

Antonelli remplacera Hamilton

Au début de l'année 2024, Ferrari annonçait que Lewis Hamilton allait devenir leur nouveau pilote en 2025. Un recrutement légendaire qui obligeait Mercedes à trouver un nouveau pilote pour épauler George Russell. Après plusieurs rumeurs, c'est finalement le jeune italien de 18 ans, Kimi Antonelli, qui prendra sa place. Le grand espoir italien de la Formule 1 a d'ailleurs participé à ses premiers essais libres vendredi dernier.

Avant de voir Hamilton laisser son baquet à Antonelli, il lui fait encore terminer la saison avec Mercedes. Après la séance de qualifications de Monza, le septuple champion du monde britannique pestait, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « Je suis furieux, absolument furieux. J’aurais pu être en pole, au moins en première ligne. Je n’ai simplement pas fait le travail. J’ai perdu un dixième et demi dans le premier virage, puis un dixième dans le dernier. Je suis le seul à blâmer. Les qualifications sont ma faiblesse depuis un moment maintenant et je n’arrive pas à comprendre. Je vais continuer d’essayer. Je vais m’en vouloir pendant les deux prochaines heures, mais je dois aller de l’avant. Nous avons une bonne voiture de course, l’équipe a fait un travail incroyable. La voiture était meilleure et l’équipe mérite mieux. Peut-être qu’ils y parviendront mieux avec Kimi Antonelli. »