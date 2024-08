F1 - Officiel : Mercedes annonce le successeur de Hamilton !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche du successeur de Lewis Hamilton, qui prendra la direction de Ferrari à partir de 2025, Mercedes a finalement décidé de promouvoir Kimi Antonelli, issu de son académie. Une décision qui était attendue, mais l’écurie allemande l'a rendue officielle ce samedi. L’Italien âgé de 18 ans sera donc le coéquipier de George Russell la saison prochaine.

« Aujourd'hui, l'équipe annonce sa liste de pilotes pour 2025, avec l'Italien Kimi, 18 ans, qui rejoindra George, plusieurs fois vainqueur de Grand Prix, derrière le volant pour la saison prochaine. » Mercedes a mis fin au suspense. Comme attendu ces derniers jours, c’est finalement Kimi Antonelli qui succédera à Lewis Hamilton en 2025. L’écurie allemande a officialisé ce samedi son duo de pilote pour la saison prochaine, qui sera donc composé du jeune Italien âgé de 18 ans et de George Russell.

« Notre nouvelle équipe est parfaite pour ouvrir le prochain chapitre de notre histoire »

« Notre équipe de pilotes 2025 combine l'expérience, le talent, la jeunesse et la vitesse pure. Nous sommes ravis de ce que George et Kimi apportent à l'équipe, à la fois en tant que pilotes individuels et en tant que partenaires. Notre nouvelle équipe est parfaite pour ouvrir le prochain chapitre de notre histoire. Il témoigne également de la force de notre programme junior et de notre confiance dans les talents locaux. George a prouvé qu'il était l'un des meilleurs pilotes au monde. Il est non seulement rapide, constant et déterminé, mais il est également devenu un leader solide au sein de l'équipe. Kimi a toujours fait preuve du talent et de la vitesse nécessaires pour rivaliser au plus haut niveau de notre sport », s’est réjoui Toto Wolff dans le communiqué publié par Mercedes.

« Il nous a impressionnés lors de ses essais en F1 »

Mercedes compte également sur George Russell pour permettre à Kimi Antonelli de continuer à se développer : « Nous savons qu'il s'agira d'une nouvelle étape importante, mais cette année et nous le soutiendrons à chaque étape du processus d'apprentissage. En George, il a un coéquipier expérimenté auprès duquel il peut apprendre et perfectionner son métier. Je suis persuadé que tous deux contribueront grandement à ce que nous continuions à prendre de l'élan et à nous battre aux avant-postes », a ajouté Toto Wolff.