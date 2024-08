F1 : Mercedes valide déjà le successeur de Lewis Hamilton !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Lewis Hamilton va rejoindre Ferrari en 2025, Mercedes n'a pas encore annoncé de manière officielle l'arrivée de son successeur, mais le suspens n'existe plus. Et pour cause, il s'agira de Kimi Andrea Antonelli. Le jeune pilote de F2 devrait même être annoncé ce week-end à Monza. Mais George Russell est déjà convaincu par le choix de son écurie.

L'une des dernières grandes interrogations pour la grille de 2025 réside dans le baquet de Mercedes. En effet, la succession de Lewis Hamilton n'est pas encore officiellement réglée, mais le nom du successeur du septuple champion du monde ne fait plus de doute puisqu'il s'agira de Kimi Andrea Antonelli. L'officialisation pourrait d'ailleurs tomber ce week-end à Monza. Quoi qu'il en soit, George Russell est déjà convaincu.

Russell valide l'arrivée d'Antonelli

« Pour n’importe quel jeune pilote, arriver en F1 est un défi. Mais Kimi a eu une grande préparation, il a fait beaucoup de jours de tests avec la voiture 2022. Je pense qu’il a fait plus de journées de tests cette année que j’en ai fait durant mes trois années de formules de promotion. Donc il est dans une bonne situation. Mais bien sûr, pour tout débutant, comme avec Colapinto ce week-end, on ne peut pas espérer que tout se passe bien. Il y aura des erreurs et de l’apprentissage, mais Kimi est un pilote exceptionnel, très rapide. Donc s’il est mon équipier, il sera très bon », lâche le pilote britannique dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.

«S’il est mon équipier, il sera très bon»

« C’est quelque chose dont nous n’avons pas du tout parlé, pour être honnête. Je suis dans cette équipe depuis très, très longtemps. Je suis managé par Mercedes. Nous avons toujours dit que nous continuerions ensemble pour un avenir indéfini. Il y a beaucoup de conversations qui ont lieu, et c’est assez divertissant à lire. Mais de mon côté, je ne me concentre sur rien de tout cela. Je me concentre juste sur ma conduite. J’ai hâte de voir qui sera mon partenaire l’année prochaine », ajoute George Russell.