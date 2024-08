F1 : Lewis Hamilton annonce son remplaçant chez Mercedes !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que Mercedes n'ait pas encore officialisé le nom du successeur de Lewis Hamilton, le suspens a pris fin puisqu'il s'agira du jeune Kimi Andrea Antonelli. L'annonce devrait tomber très rapidement, durant le week-end de course à Monza. Et Lewis Hamilton vient de lever le voile sur sa succession et confirme qu'il s'agira du pilote de F2.

C'est l'un des derniers baquets à pourvoir pour 2025. Mercedes prend effectivement son temps pour annoncer le nom du successeur de Lewis Hamilton qui sera chez Ferrari la saison prochaine. Cependant, le suspens est désormais inexistant puisque c'est le jeune Kimi Andrea Antonelli qui sera le coéquipier de George Russell en 2025. L'annonce devrait tomber ce week-end à Monza. Mais Lewis Hamilton a déjà vendu la mèche.

Hamilton vend la mèche pour Antonelli

« J’ai dit il y a longtemps que je pensais que c’était lui que l’équipe devait choisir pour l’avenir. C’est l’un de ces jeunes super talentueux qui arrivent sur le marché. C’est un jeune adulte maintenant, mais il n’a que 18 ans. Je pense que les gens doivent se rappeler qu’il n’a que 18 ans, mais il a un brillant avenir devant lui et je suis vraiment impatient de voir et d’observer ses progrès. J’ai vu une photo de nous deux en 2018, je crois. Il était l’un des grid kids et je me suis dit ’merde, maintenant il va être sur la grille’. Cela vous rappelle évidemment l’âge que vous avez lorsque vous vivez ces expériences, mais oui, j’ai hâte de le voir sur la piste en Formule 1 », lance le septuple champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

«Naturellement, c’est un pilote Mercedes»

« Nous l’avons observé à travers les différentes formules. Naturellement, c’est un pilote Mercedes. Nous commençons à voir arriver de nombreux jeunes pilotes. Je pense que nous sommes juste dans cette période. Il n’y a que 20 places, mais c’est le moment où nous commençons à voir cette nouvelle vague arriver. En ce qui concerne le fait de prendre un pilote qui a de nombreuses années d’expérience plutôt que de donner une chance à un jeune, c’est ce qui s’est passé pour moi et cela a plutôt bien fonctionné. À mon avis, c’est juste une opportunité de grandir. Il va pouvoir travailler avec les meilleurs de sa catégorie, apprendre des gens avec qui j’ai travaillé et d’autres nouveaux. C’est un excellent environnement dans lequel il pourra s’épanouir », ajoute Lewis Hamilton.