F1 : Hamilton face à un énorme défi, c’est historique !

Une semaine après le Grand Prix des Pays-Bas, les pilotes sont déjà de retour et mettent le cap sur Monza, où se tiendra la 75ème édition du Grand Prix d’Italie. Après un week-end décevant à Zandvoort, Lewis Hamilton aura à cœur de briller en Italie. D’autant que le septuple champion du monde pourrait dépasser un certain Michael Schumacher en termes de victoires du côté de l’Autodromo Nazionale.

La saison prochaine, Lewis Hamilton pilotera pour Ferrari. Dès ce week-end, le champion de chez Mercedes va avoir l’occasion de briller face à ses supporters du côté de Monza. Après le Grand Prix des Pays-Bas marqué la semaine dernière par la nette victoire de Lando Norris (McLaren) sur Max Verstappen (Red Bull), les pilotes sont de retour pour le Grand Prix d’Italie, rendez-vous à ne pas manquer au cours du championnat du monde.

Plusieurs pilotes actuels ont remporté le Grand Prix d’Italie

Et cet Autodrome national de Monza, Lewis Hamilton le connaît bien. Si la dernière victoire du septuple champion du monde en Italie remonte à 2018, le Britannique s’y est imposé à cinq reprises, en 2012, 2014, 2015, 2017, et donc 2018. Pour les pilotes encore actifs, Max Verstappen (vainqueur des deux dernières éditions, Pierre Gasly (en 2020), Charles Leclerc (en 2019), Daniel Ricciardo (en 2021), et Fernando Alonso (en 2007 et 2010) ont également déjà connu le succès à Monza.

Hamilton va dépasser Schumacher ?

Mais en cas de victoire ce dimanche, Lewis Hamilton pourrait définitivement entrer dans l’histoire de cette course mythique. Et pour cause, avec ses cinq succès à Monza, « King Lewis » est à égalité avec Michael Schumacher. Le « Baron Rouge » s’est imposé au cours du Grand Prix d’Italie lors des éditions 1996, 1998, 2000, 2003, et 2006). Véritable légende de Ferrari, l’Allemand a remporté ses cinq victoires italiennes en pilotant pour la Scuderia, que rejoindra Lewis Hamilton la saison prochaine.