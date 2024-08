F1 : Red Bull prévient McLaren !

Jean de Teyssière

McLaren revient en force ! Lando Norris a remporté la deuxième victoire de sa carrière après le Grand Prix de Miami. Aux Pays-Bas, McLaren a placé un pilote à la première place et Oscar Piastri a terminé 4ème. L’écurie anglaise revient à 30 points de Red Bull, qui ne s’inquiète pas plus que ça.

Aux Pays-Bas, Max Verstappen restait sur trois victoires successives. Le week-end dernier, Lando Norris a mis fin à cette série, avec une domination sans partage, 22 secondes devant le local Max Verstappen.

«McLaren a fait un pas en avant»

Dans des propos rapportés par Motorsport, Christian Horner fait le point avant de débuter le dernier tiers de la saison : « Ce week-end a été un mauvais week-end de manière générale, nous devons donc comprendre cela. Mais les dernières courses n'ont pas été fantastiques, donc je pense que, dans un sens, c'était déjà un peu alarmant. Cependant, nous savons que nous n'avons pas besoin de paniquer. Nous essayons simplement d'améliorer la situation et c'est ce sur quoi nous travaillons. Mais la F1 est très compliquée. Sur la base de la performance, si c'est comme ça lors des neuf prochaines courses, oui, ce sera très, très difficile. Mais c'est la quatrième fois cette année, seulement la quatrième fois, que Max a vu son avance de points se réduire. Ce n'est que la deuxième victoire de Lando. Mais nous savons que nous devons trouver de la performance. Nous avions 78 points, maintenant nous en avons 70 d'avance. Nous voulons nous assurer que nous augmentons notre avance, au lieu de la voir diminuer continuellement. De toute évidence, ils ont fait un pas en avant il y a quelque temps et leur voiture ici, en particulier avec Lando, était très impressionnante. Nous devons donc comprendre où et comment combler notre déficit. »

«Cela peut changer très rapidement»

« Cela montre simplement que les choses ont évolué très rapidement. Nous gagnions des courses avec 20 ou 25 secondes d'avance et Stefano [Domenicali, président de la F1] nous demandait de ralentir lors des cinq premières courses. Cela peut changer très rapidement, ce qui signifie que cela peut également changer dans l'autre sens, estime Horner. Nous savons que nous avons un problème. Vous pouvez entendre que Max n'avait pas l'impression que la voiture répondait à ce qu'il voulait. Nous devons évidemment être capables de traduire cela dans des réglages qui fonctionnent avec ces pneus dans toutes les conditions. McLaren l'a fait avec Lando. Nous n'avons pas été en mesure de le faire, mais nous avons limité les dégâts en faisant en sorte, si l'on ne peut pas gagner, de terminer deuxième. »