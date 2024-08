F1 - Red Bull : Après la déception, Verstappen annonce du lourd !

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix des Pays-Bas, cher à Max Verstappen, Red Bull n’a une nouvelle fois pas réussi à remporter la course. Le triple champion du monde de Formule 1 a terminé à la 2ème place, à plus de vingt secondes de Lando Norris, facile vainqueur. Le pilote néerlandais était bien sûr déçu mais reste plein d’optimisme.

Ce week-end aura lieu le seizième Grand Prix de la saison, à Monza. Un circuit généralement apprécié par Max Verstappen et Red Bull, vainqueurs lors des deux dernières éditions. Mais la dynamique de l’écurie autrichienne est plus compliquée ces derniers mois, avec aucune course remportées lors des 5 derniers Grands Prix.

«Nous avons eu du mal à maximiser les performances»

Sergio Pérez, le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull, a fait le bilan de ces derniers jours, comme rapportés par Nextgen-Auto : « En tant qu’équipe, nous avons eu du mal à maximiser les performances à Zandvoort, mais je pense que nous avons tiré des leçons importantes sur la voiture. Des leçons que nous pourrons mettre à profit à Monza. Nous avons utilisé différents réglages sur les deux voitures aux Pays-Bas et nous avons maintenant plus d’informations et de données à analyser sur la direction à prendre. McLaren a manifestement fait un grand pas en avant dans son développement et nous savons que nous devons travailler plus dur que jamais pour nous assurer de conserver la tête des deux championnats. Pour moi, Zandvoort a été un week-end cohérent, mais j’ai encore beaucoup à donner et à trouver dans la voiture. Monza devrait offrir des conditions plus favorables, avec un nouveau tracé et un nouveau revêtement par endroits, nous devrions être rapides ici et nous sommes prêts pour le combat. »

«Nous voulons toujours gagner»

De son côté, Max Verstappen avoue avoir été déçu de la performance globale aux Pays-Bas mais ne s'avoue pas vaincu : « Nous sommes déçus du résultat à Zandvoort, car nous voulons toujours gagner devant notre public, mais nous sommes prêts pour une nouvelle semaine de course. Il y a beaucoup de travail à faire et l’équipe a travaillé dur pour obtenir les meilleurs réglages possibles et un bon équilibre de la voiture. Évidemment, Monza est un circuit très rapide, alors nous verrons comment nous nous comporterons cette semaine. Beaucoup de choses sont nouvelles, y compris le tarmac et les trottoirs, donc nous avons beaucoup de travail à faire pour nous assurer d’être compétitifs. Les fans sont très passionnés et viennent toujours en force, et je pense que le temps s’annonce bon cette semaine. C’est bien d’être sur un circuit de la vieille école, alors nous verrons ce que la semaine nous réserve. »