F1 - Ferrari : «Sacrifié» pour Hamilton, Sainz déballe tout !

Ce n’est pas un secret, à l’issue de cette saison, Carlos Sainz sera remplacé par Lewis Hamilton chez Ferrari. Dans un long entretien accordé à DAZN, le pilote espagnol est revenu sur la décision de la Scuderia de se séparer de lui, concédant avoir été « sacrifié » au profit du septuple champion du monde.

La grille de Formule 1 va profondément évoluer en 2025. Après de nombreuses années d’hégémonie chez Mercedes, Lewis Hamilton a décidé de relever, à 39 ans, un nouveau challenge du côté de Ferrari. Forcément, l’écurie italienne a du faire un choix entre ses deux pilotes actuels, et a décidé de se séparer de Carlos Sainz.

« Je quitte Ferrari avec de bons résultats, avec de bonnes relations avec Fred et Charles »

« Je quitte Ferrari avec de bons résultats, avec de bonnes relations avec Fred [Vasseur] et Charles [Leclerc]. Je pense que nous avons formé une bonne équipe, nous avons décroché des victoires et des podiums ensemble, forgé de bonnes relations avec tous les ingénieurs, avec les Tifosi », a expliqué le pilote espagnol auprès de DAZN.

« Dans ce sens, j'ai un peu été sacrifié »

Sainz a surtout appuyé sur l’arrivée d’Hamilton, et comment ce dernier comprenait assez logiquement le fait d’être écarté par Ferrari au profit du septuple champion du monde : « Par conséquent, on ne peut jamais fermer la porte à une écurie comme Ferrari, sachant qu'il me reste encore cinq ou dix ans de carrière. Peut-être que le plus dur à expliquer est qu'il n'y a rien qui n'a pas marché avec Ferrari. C'est simplement qu'un septuple Champion du monde a décidé de passer la dernière partie de sa carrière chez Ferrari et, dans ce sens, j'ai un peu été sacrifié ». Pour rappel, Carlos Sainz évoluera du côté de Williams la saison prochaine.