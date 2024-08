F1 : Révolution chez Alpine, il jubile !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Au cours de l'été, l'écurie Alpine a nommé un nouveau patron après le départ de Bruno Famin. Oliver Oakes, 36 ans et ancien pilote britannique, a connu une première satisfaisante avec Alpine. Son profil, très rare en Formule 1 puisqu'il est devenu le plus jeune chef de l'équipe de l'histoire, a plu à Flavio Briatore, qui avait envie de changer des choses après avoir fait son arrivée en juin dernier.

En difficulté depuis le début de la saison, Alpine pourrait relever légèrement la tête avec les courses qui arrivent. La 9ème place de Pierre Gasly aux Pays-Bas était une belle manière de débuter son aventure avec l'écurie pour Oliver Oakes. Choisi par Flavio Briatore, ce dernier a noté ses qualités pour ce poste.

Briatore a pris les choses en main

Conseiller exécutif chez Alpine depuis plus de deux mois, Flavio Briatore s'est occupé du recrutement d'un nouveau patron pour l'écurie française ces dernières semaines. « À un moment donné, j’ai su qu’il fallait changer de directeur d’équipe. Je voulais aller beaucoup plus vite pour l’équipe. J’ai interviewé deux personnes. Quelqu’un parlait d’Oli [Oliver Oakes]. Nous nous sommes rencontrés trois ou quatre fois pour comprendre si c’était une bonne possibilité de travailler ensemble. C’est l’un des plus jeunes dirigeants de l’histoire de la Formule 1 » débute l'Italien dans des propos rapportés par F1 Only.

« Convaincu qu'Oli était le bon choix »

En débarquant à 36 ans à ce poste, Oliver Oakes n'a forcément pas beaucoup d'expérience mais son ambition a su convaincre Flavio Briatore. « Il y a le feeling aussi. J’ai parlé avec beaucoup de gens, trois ou quatre directeurs d’équipe potentiels. J’ai été convaincu qu’Oli était le bon choix pour l’équipe, qu’il travaillerait avec moi et avec tout le monde » poursuit-il. On peut espérer d'autres belles courses d'ici la fin de saison pour Alpine.