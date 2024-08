F1 - Alpine : Dans le dur, Ocon fait passer un message à Gasly

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si Pierre Gasly a brillé ce dimanche en terminant neuvième du Grand Prix des Pays-Bas, ce n’est clairement pas le cas d’Esteban Ocon. 15ème à l’arrivée, le futur pilote d’Haas s’est exprimé sur les difficultés rencontrées sur ce week-end à Zandvoort, mais n’a pas oublié de féliciter son coéquipier pour sa belle performance.

Ce Grand Prix des Pays-Bas aura été à deux visages pour Alpine. Pierre Gasly a inscrit deux points très importants à Zandvoort avec sa neuvième place. Pour Esteban Ocon, la journée aura été bien plus compliquée. Éliminé dès la Q1 ce samedi, ce dernier n’a pas pu faire mieux qu’une quinzième place très décevante.

« De l’autre côté du garage il y avait une bonne performance »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto, Esteban Ocon a tout de même souligné la belle performance de son coéquipier : « Un week-end difficile pour nous. De mon côté, j’ai fait le maximum aujourd’hui compte tenu de la performance d’hier. Le positif, c’est que de l’autre côté du garage il y avait une bonne performance, et bravo à l’équipe de marquer des points. Ce qui peut être encourageant, c’est de voir où ça a été compliqué pour nous ce côté. Ce qui est bien, c’est qu’il y a Monza la semaine prochaine et l’on doit retrouver le niveau de performance qu’on avait pour exploiter la voiture au mieux. Ça n’a pas été le cas ce week-end mais on va réussir ».

« Je veux finir de la meilleure façon cette aventure avec Alpine »

Également interrogé sur sa fin de saison chez Alpine, le futur pilote Haas veut terminer son aventure en beauté : « Il ne faut rien lâcher. On ne lâche rien, on se prépare de la même façon et on garde la même intensité. Je veux finir de la meilleure façon cette aventure avec Alpine et je reste concentré sur cela ».