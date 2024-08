F1 : Mercedes va annoncer le remplaçant d’Hamilton !

Arnaud De Kanel

Mercedes touche au but ! Contraint de trouver un remplaçant à Lewis Hamilton suite au départ du Britannique pour Ferrari, l'écurie allemande a longuement hésité entre plusieurs pilotes. Et comme pressenti ces derniers jours, c'est bien Andrea Kimi Antonelli qui sera titularisé en 2025. L'officialisation devrait intervenir la semaine prochaine en Italie selon Toto Wolff.

En 2025, les écuries feront peau neuve avec de nombreux changements, notamment en ce qui concerne les pilotes. Par exemple, Mercedes alignera un nouveau binôme suite au départ de Lewis Hamilton pour Ferrari. Mais alors, qui épaulera George Russell ? Toto Wolff a vendu la mèche.

«L’annonce sera faite bientôt»

Mercedes s'apprête à propulser Andrea Kimi Antonelli au volant de la monoplace de Lewis Hamilton. L'annonce est imminente puisque Toto Wolff a indiqué qu'elle pourrait intervenir la semaine prochaine en Italie, le pays d'Antonelli. « J’ai des problèmes avec mon équipe de communication parce que je continue à en dire trop. L’annonce sera faite bientôt, et l’Italie est un bon endroit pour cela », a déclaré le directeur de l'écurie Mercedes dans des propos relayés par Nextgen-Auto. « Avec Kimi, eh bien, oui nous avons fait beaucoup d’essais en Formule 1 avec lui. Il a fait une belle série dans les formules juniors et en karting. En F2, son équipe a un peu de mal, et c’est très clair, vous savez, si la saison se passe bien, il pourrait avoir une chance en Formule 1. Et si ça ne se passe pas bien, je lui ai dit que nous lui ferions faire la Renault Clio Cup l’année prochaine ! », a-t-il plaisanté ensuite. L'Autrichien ne regrette pas de ne pas avoir réussi à signer Max Verstappen.

«Vous avez une idée»

« Je ne pense pas que ce soit une déception. Max est un excellent pilote, mais ce que j’ai dit hier, c’est que nous devons nous concentrer sur nos pilotes. George fait un travail formidable. Peu importe qui sera dans la deuxième voiture, bon vous avez une idée, nous nous concentrerons sur lui et ne penserons pas à ce qui pourrait arriver dans le futur. J’aimerais que cela fonctionne avec George et... le nouveau pilote », a ajouté Toto Wolff.