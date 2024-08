F1 : Il hallucine après le transfert d'Ocon

Arnaud De Kanel

En 2025, Esteban Ocon ne pilotera plus pour Alpine mais bien pour Haas. Un très gros coup de l'écurie américaine qui s'est offerte les services d'un vainqueur de Grand Prix qui n'a que 27 ans et qui a donc logiquement encore beaucoup à offrir à son équipe. Ayao Komatsu est encore surpris de la réponse positive du Français à sa proposition.

Clap de fin pour Esteban Ocon chez Alpine. L'écurie française et le pilote ont décidé de ne pas prolonger l'aventure suite à plusieurs désaccords. Ocon n'a pas tardé à retrouver un baquet puisqu'il s'est engagé avec Haas, l'une des dernières forces du plateau. Un coup dont se réjouit encore Ayao Komatsu quelques semaines plus tard. Le Japonais n'en reste pas moins agréablement surpris.

«Cela signifie beaucoup pour moi»

« Il n’a que 27 ans, vous savez, il a encore beaucoup à prouver. Et puis il a un engagement et une éthique de travail vraiment incroyables. Encore une fois, cela signifie beaucoup pour moi que nous avons un pilote, un pilote expérimenté, qui nous rejoigne. Un pilote qui a eu historiquement de très bon résultats, mais un pilote encore jeune, qui a encore beaucoup à prouver, et qui croit à 100 % dans le projet. Et je suis sûr qu’il nous donnera de l’espoir. Alors oui, j’ai vraiment hâte d’y être », a déclaré le directeur de l'écurie Haas dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

«Il a complètement adhéré au projet, bien plus que je ne l’aurais imaginé»

« Je lui ai dit où nous en étions, ce que nous essayons de faire en tant qu’équipe, quels sont nos plans. Mais en termes de plans et de ce que nous essayons de faire, rien n’est garanti. Lorsque je l’ai rencontré, je lui ai expliqué ce projet, où nous en étions, ce que nous essayions de réaliser. Je n’ai pas essayé de le convaincre, je lui ai simplement dit les choses telles qu’elles étaient. Et il a complètement adhéré au projet, bien plus que je ne l’aurais imaginé. Il était tellement engagé, il voulait faire partie de ce projet, il y croyait. Il s’agit simplement de ma vision et de la manière dont nous essayons de faire progresser l’équipe. Je pense qu’il était vraiment d’accord et qu’il a vraiment apprécié la vision et ce que nous essayons de réaliser. Il était très engagé sur ce point », a complété Ayao Komatsu.