F1 - GP des Pays-Bas : Coup de théâtre pour Hamilton et Gasly !

Ce samedi avait lieu les qualifications du Grand Prix des Pays-Bas. Après la séance, qui a été dominée par Lando Norris, plusieurs pénalités ont été officialisées par la FIA. Lewis Hamilton, initialement douzième, a écopé d’une pénalité importante, tandis qu’Alex Albon a quant à lui été tout simplement disqualifié. Retour sur ce coup de théâtre avant la cours de cet après-midi (15h).

La séance de qualification du Grand Prix des Pays-Bas ce samedi après-midi aura livré toutes ses promesses. Poleman lors des trois dernières éditions, Max Verstappen (Red Bull) a été détrôné à domicile. Lando Norris (McLaren) était le plus rapide en piste, et a obtenu la pole position devant le triple champion du monde. En forme ces derniers temps, Oscar Piastri s’élancera depuis la troisième place sur la grille ce dimanche (15h). Au niveau des grosses surprises de cette séance, on notera le non-passage en Q3 pour Lewis Hamilton (Mercedes) ainsi que pour Carlos Sainz (Ferrari), ces derniers ayant respectivement terminé douzième et onzième de ces qualifications.

Albon disqualifié !

Plusieurs surprises ont été notables en Q3 avec la huitième place d’Alex Albon (Williams). Cependant, dans la soirée, la FIA a officialisé une terrible pénalité pour le pilote thaïlandais. En effet, ce dernier a tout simplement été disqualifié. La raison ? Le fond plat de sa monoplace a été jugé non-conforme aux réglementations techniques de la F1. Albon perd donc sa huitième place et va s’élancer depuis la voie des stands cet après-midi. Une bonne nouvelle néanmoins pour Pierre Gasly (Alpine) qui va récupérer une place sur la grille, et qui va donc partir neuvième.

Trois places de pénalité pour Hamilton

Enfin, pour Lewis Hamilton, une terrible nouvelle a également été dévoilée. Le septuple champion du monde a été pénalisé de trois places pour avoir gêné Sergio Perez (Red Bull) au cours de la séance. Un véritable coup dur pour le vainqueur en Belgique, qui partira donc quinzième sur la grille...