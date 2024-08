F1 - GP des Pays-Bas : Hamilton promet du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, les pilotes étaient de retour en piste afin de prendre part aux séances d’essais libres du Grand Prix des Pays-Bas. 1er et 3ème des EL2, George Russell et Lewis Hamilton ont affiché de belles sensations sur le circuit de Zandvoort. Victorieux en Belgique, le septuple champion du monde a affirmé que Mercedes pouvait se battre pour la victoire ce dimanche.

Après une longue trêve estivale, les pilotes sont de retour. Ce vendredi avait lieu les deux premières séances d’essais libres du Grand Prix des Pays-Bas. Alors que lors du dernier Grand Prix en Belgique, Mercedes avait signé un superbe doublé avec la victoire (puis la disqualification) de George Russell et la deuxième place de Lewis Hamilton, les Flèches d’Argent ont brillé sur le circuit de Zandvoort avec le meilleur temps pour Russell, et le troisième pour Hamilton.

« Je ne sais pas si nous jouerons la victoire mais nous sommes clairement dans le top 5 »

« C’est OK aujourd’hui, un bon départ au week-end, c’est tellement différent de l’année dernière. La voiture est bien plus vivante et rapide, cela change », a confié le septuple champion du monde dans des propos rapportés par Next-Gen Auto. « On la comprend bien et on arrive à démarrer du bon pied avec les bons réglages dès les premiers tours et cela nous simplifie clairement la vie. Pour mon meilleur tour, je n’ai pas tiré le meilleur des pneus tendres je pense, mais j’ai encore un peu de travail du côté des réglages. Mais c’est bien pour commencer. C’est difficile de prédire demain pour le moment mais nous sommes dans le coup. J’ai une bonne direction pour les qualifications et le rythme de course. Je ne sais pas si nous jouerons la victoire mais nous sommes clairement dans le top 5 ».

Les batailles en courses ont « manqué » à George Russell

De son côté, George Russell est très heureux de retrouver des sensations après sa disqualification en Belgique : « Je suis vraiment ravi d’être de retour en forme et j’ai hâte de participer aux qualifications et de ressentir cette bataille et cette excitation que les qualifications offrent toujours. Cela m’a manqué », a lâché le Britannique.