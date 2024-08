F1 - Mercedes : C'est signé pour le successeur de Lewis Hamilton

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On le sait désormais depuis un moment, Lewis Hamilton va quitter Mercedes à l'issue de la saison et rejoindra Ferrari à compter de 2025. En revanche, jusqu'à présent, rien n'a été annoncé concernant le remplaçant du Britannique. Qui va donc faire la paire avec George Russell ? De nombreux noms ont circulé, mais voilà que ce serait désormais signé et c'est Kimi Antonelli qui sera le deuxième pilote Mercedes la saison prochaine.

Voilà un feuilleton qui toucherait donc à sa fin. Depuis l'annonce du départ de Lewis Hamilton chez Ferrari à partir de 2025, tout le monde se demandait qui allait remplacer le Britannique chez Mercedes. Alors que ça a parlé de Max Verstappen, l'écurie allemande a finalement fait un autre choix pour le coéquipier de George Russell. Du côté de Mercedes, on a alors décidé de faire le pari de la jeunesse en misant sur le tout jeune Kimi Antonelli, qui fêtera ses 18 ans ce 25 août.

F1 : Le boss d’Alpine annonce du lourd pour le nouveau coéquipier de Gasly https://t.co/ngCnNBzr3i — le10sport (@le10sport) August 23, 2024

« Kimi Antonelli a signé son contrat chez Mercedes »

Sur Canal+, c'est Julien Febreau qui a ainsi annoné la signature de Kimi Antonelli chez Mercedes pour 2025. Le journaliste a alors dévoilé en direct, en marge des essais libres 1 du Grand Prix des Pays-Bas : « Vous en avez probablement entendu parler, on est en mesure de vous le confirmer sur Canal+ : Kimi Antonelli a signé son contrat chez Mercedes. C'est bien Kimi Antonelli qui en 2025 sera le pilote aux côtés de George Russell. Cette information sera officialisée la semaine prochaine à Monza. A l'heure où on parle en ce vendredi 23 août, il est prévu que Kimi Antonelli soit officialisé samedi prochain ».

« Mercedes est quand même content d'annoncer à Monza un pilote italien dans la Mercedes »

Mais pourquoi Mercedes veut attendre la semaine prochaine et Monza pour annoncer Kimi Antonelli ? Julien Febreau a dévoilé les deux raisons : « La raison principale qui vaut pour 99% c'est que le week-end prochain, il va rouler en FP1 dans la Mercedes, ça ne sera pas dans la voiture de Lewis Hamilton, mais dans la voiture de George Russell. On veut le laisser vendredi parce qu'il aura la F2 à gérer et sa séance de FP1 dans la voiture de Russell. Et la deuxième raison à 1% d'importance c'est que Mercedes est quand même content d'annoncer à Monza, sur les terres de Ferrari, un pilote italien dans la Mercedes. Ce n'est pas que ça renvoit le coup du Lewis Hamilton qui a fuité trop vite chez Ferrari, mais voilà... De manière interne, ils sont assez contents d'annoncer un Italien ».