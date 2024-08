F1 : Hamilton vend la mèche pour sa retraite

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À bientôt 40 ans et presque 20 saisons chez McLaren et Mercedes, Lewis Hamilton avoue qu’il a parfois envie de faire une pause avec la Formule 1. Mais le septuple champion du monde ne compte pas raccrocher tout de suite pour autant et assure qu’il a un plan pour la suite de sa carrière.

« J’ai vraiment un plan de carrière. » Dans un entretien accordé à Esquire, Lewis Hamilton s’est notamment confié sur la fin de sa carrière. Alors qu’il fêtera ses 40 ans en janvier prochain, le Britannique a décidé de prendre la direction de Ferrari, qu’il rejoindra à partir de 2025, mais il avoue tout même ressentir souvent le besoin de faire une pause avec la Formule 1.

« Il y a des jours où je me dis que j’aimerais bien faire une pause »

« Il y a des jours où je me dis, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer. Il y a des jours où je me dis que j’aimerais bien faire une pause, une vraie pause, parce qu’il n’y a pas de vraie pause dans la saison comme dans d’autres sports. La saison ne se termine pas avant la mi-décembre ou la fin décembre, et on reprend l’entraînement dès le mois de janvier, et ce deux fois par jour. Il n’y a donc pas beaucoup de temps mort. Et en février, on est prêt à courir jusqu’en décembre. Mais j’ai mentalement un plan de là jusqu’où j’aimerais finir ma carrière. Il ne me reste plus qu’à élaborer une stratégie et à mettre les choses en ordre », a déclaré Lewis Hamilton, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

« Je saurai quand je devrai m’arrêter »

« Y a-t-il un moment où je ne serai plus à fond et où je ne serai plus amoureux de ce projet ? C’est le moment qui, je l’espère, n’arrivera jamais, le moment où je n’aimerai plus ce que je fais. Mais je saurai quand je devrai m’arrêter », a ajouté Lewis Hamilton, qui ne veut pas avoir de regret. « Je veux m’assurer de donner le maximum tant que je le peux et de profiter pleinement de ce sport que j’ai pratiqué toute ma vie. Il y a tellement de gens qui ont terminé leur carrière prématurément, et j’ai parlé à beaucoup d’entre eux qui m’ont dit qu’ils auraient aimé faire une année ou deux de plus. Et ils m’ont dit : “Reste aussi longtemps que tu le peux !” Mais je ne veux pas le faire si je ne suis pas bon. »