F1 - GP des Pays-Bas : Verstappen s’annonce vaincu !

Considéré comme l’un des grands favoris de ce Grand Prix des Pays-Bas, Max Verstappen n’a pas réussi à obtenir la pole position ce samedi après-midi à Zandvoort. Battu par Lando Norris, le Néerlandais s’est exprimé, affirmant que la deuxième position était le meilleur résultat possible pour lui sur cette séance de qualifications.

Attendu au tournant alors que cela fait désormais quatre courses qu’il n’a plus remporté le moindre Grand Prix, Max Verstappen a loupé le coche ce samedi. Si le Néerlandais espérait dominer les qualifications du Grand Prix des Pays-Bas pour la quatrième année consécutive, le champion du monde a échoué. Devancé par l’inarrêtable Lando Norris, « Super Max » s’élancera depuis la deuxième position ce dimanche. Après cette séance, Verstappen a concédé qu’il n’y avait rien à faire face au pilote McLaren.

F1 - GP des Pays-Bas : Verstappen inquiet ? Il balance https://t.co/f2wGwzw7kj pic.twitter.com/FapbvyfcFV — le10sport (@le10sport) August 23, 2024

« C’était une séance difficile, il y avait beaucoup de vent »

« Nous avons manqué de rythme tout au long de la séance qualificative », a lâché Max Verstappen dans des propos rapportés par l’Auto Journal. « J’ai vraiment essayé de faire de mon mieux dans cette séance de qualification compte tenu de la voiture que j’avais à ma disposition. Dans l’ensemble, je suis donc heureux de me retrouver en première ligne. C’était une séance difficile, il y avait beaucoup de vent, ce qui perturbait le comportement de la voiture en piste. Avec toutes ces rafales, chaque tour était différent, nous n’avions donc pas vraiment de référence pour le tour suivant. Je suis donc heureux d’être deuxième. Après la journée que nous avons connue hier, c’est un bon résultat ».

« Quand vous avez plus de trois dixième de retard sur le poleman en qualifications sur ce circuit, il faut être réaliste »

Pour la course de ce dimanche (15h), le triple champion du monde estime qu’il sera dur de devancer Lando Norris : « Je donnerai tout, comme toujours, mais je dois également être lucide. Quand vous avez plus de trois dixième de retard sur le poleman en qualifications sur ce circuit, il faut être réaliste. J’essayerai juste de réaliser une bonne course ».