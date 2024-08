Alonso - Alpine : Une trahison se précise en F1 !

Arnaud De Kanel

De retour chez Alpine en tant que conseiller exécutif, Flavio Briatore a de grandes ambitions. Interrogé sur la rumeur d'une potentielle arrivée d'Adrian Newey, l'Italien a subtilement contourné la question sans pour autant démentir. Il est donc prêt à trahir Fernando Alonso, dont il est le manager, puisque Newey est également annoncé chez Aston Martin.

La relation entre Fernando Alonso et Flavio Briatore est l'une des plus belles histoires d'amitié de la Formule 1. L'Italien est encore le manager du pilote espagnol avec qui il a remporté deux titres de champion du monde. Mais leur amitié pourrait en prendre un coup puisque Briatore, désormais conseiller exécutif d'Alpine, tenterait de chipper Adrian Newey à Aston Martin, l'écurie dans laquelle évolue Alonso.

Alpine plutôt qu'Aston Martin pour Newey ?

« Une source interne a révélé que le PDG de Renault, Luca de Meo, et son nouveau ’pompier’ Briatore ont contacté le génie britannique et lui ont littéralement promis la lune pour que le génie de l’aérodynamique rejoigne la filiale sportive de Renault et la remette sur la voie du succès. Outre l’aspect financier, Briatore garantit à Newey une liberté de décision dans tous les domaines. Selon des sources proches du dossier, il serait en train d’étudier l’offre et n’aurait pas encore signé avec Aston Martin », indiquait Ralf Bach pour Auto Bild cette semaine. Flavio Briatore ne dément pas...

«Nous avons les finances»

« Newey ? Qui est-ce ? Il est trop bon marché pour moi, trop bon marché (rires). Vous êtes sur le marché, vous êtes dans le business et vous parlez à des gens. Quel que soit le secteur dans lequel vous évoluez, que ce soit le sport automobile, la restauration ou le divertissement, vous devez faire partie de l’entreprise et Alpine était un peu dans le coin. Plus personne ne parlait d’Alpine. Maintenant, nous y sommes, nous avons les finances, nous avons le soutien du président [Luca de Meo] et nous avons un grand groupe derrière nous. Si quelque chose se produit et que c’est une bonne possibilité, bien sûr, nous le ferons, mais seulement si c’est bon pour l’équipe car au final, ce n’est pas une question d’ego. Si nous prenons tel ou tel ingénieur, un seul homme ne change pas l’équipe, nous avons de bons exemples de cela. Quand les gens achètent tout, achètent l’avenir pour gagner et achètent ce qu’ils veulent, et nous avons beaucoup de gens qui achètent, achètent, achètent dans le paddock mais leur résultat n’est pas vraiment proportionnel à leurs dépenses », a assuré Flavio Briatore. Affaire à suivre.