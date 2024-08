F1 : Mercedes vend la mèche pour le transfert de Verstappen ?

Arnaud De Kanel

Avec le départ de Lewis Hamilton pour Ferrari, Mercedes a exploré plusieurs pistes pour remplacer le septuple champion du monde, dont une menant à Max Verstappen. Alors que tout les opposent sportivement depuis plusieurs années, les deux parties pourrait s'associer dans les prochaines années. Toto Wolff imagine déjà ce scénario.

Mercedes pourrait réaliser ce qui était inimaginable il y a encore quelques mois. Suite au départ de Lewis Hamilton, l'écurie allemande se montre particulièrement intéressée par Max Verstappen avec qui elle livre une lutte sans merci depuis près de 5 ans. Des clashs ont souvent éclaté entre les deux parties mais Toto Wolff a fait la paix et il se dit prêt à travailler avec le triple champion du monde en titre. Cependant, il faudra attendre quelques temps.

«Ça se passe aussi bien qu’au début»

« Il est évident qu’après le désastre d’Abu Dhabi et les courses précédant l’Arabie Saoudite, nous n’étions pas en bonne situation. L’année suivante, nous avons été sur la même longueur d’onde, nous avons retrouvé une bonne situation et aujourd’hui, ou ces deux dernières années, ça se passe aussi bien qu’au début », reconnait Toto Wolff dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Le patron de Mercedes se voit déjà travailler avec Max Verstappen dans les prochaines années.

«Je ne sais pas quand ce sera, si ce sera en 2026 ou trois ans plus tard»

« Si je m'imagine travailler avec Verstappen ? Oui, c’est vrai. D’une manière ou d’une autre, j’ai ce sentiment. Mais je ne sais pas quand ce sera, si ce sera en 2026 ou trois ans plus tard. Je ne sais pas encore. Si nous avons nos pilotes et que nous sommes satisfaits de l’équipe, et que nous pensons que c’est la meilleure situation possible pour nous à ce moment-là, alors je ne détesterais pas cela. Parce que nous pensons que c’est ce qu’il y a de mieux pour Mercedes », a ajouté Toto Wolff. Le transfert de Max Verstappen chez Mercedes pourrait donc finir par voir le jour.