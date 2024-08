F1 : «Ça fait mal», Leclerc dévoile une catastrophe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Charles Leclerc l’avait annoncé, cette reprise aux Pays-Bas serait compliquée pour Ferrari, qui n’est pas dans le rythme des meilleures écuries. Les doutes du pilote monégasque se sont confirmés en qualifications ce samedi. Sixième à presque une seconde de Lando Norris, Leclerc s’est lâché sur le calvaire actuellement en cours pour la Scuderia.

Ferrari n’y arrive toujours pas. Ce samedi, l’écurie italienne a connu une terrible séance de qualifications sur ce Grand Prix des Pays-Bas. Carlos Sainz n’a même pas atteint la Q3 et s’élancera depuis la 11ème place ce dimanche (15h), tandis que Charles Leclerc, pourtant spécialiste de l’exercice, n’a terminé que sixième.

« Je pense que ce sera un week-end difficile pour nous »

« Je pense que c’est mieux que ce que montrent les chronos, mais nous ne sommes pas encore en lutte pour la victoire. Il y a du travail, c’est ce qu’on fait et on espère que ça va bientôt payer. Je vais essayer de faire quelque chose de spécial en qualifications, mais on a actuellement des écarts qui sont trop importants pour faire quelque chose de spécial. Si l’on arrive à revenir à deux ou trois dixièmes, on pourra peut-être faire quelque chose. Sinon, je pense que ce sera un week-end difficile pour nous », déclarait déjà le Monégasque ce vendredi, avec peu d’optimisme.

« On essaie de tout faire pour essayer de rattraper l’écart, mais pour l’instant ça ne fonctionne pas »

Dans des propos relayés par F1Only, Leclerc s’est exprimé sur cette séance ratée pour les siens : « Cela faisait quelques courses que nous n’étions plus trop dans le rythme des équipes devant, mais bon là, neuf dixièmes sur un circuit comme ça, surtout qui est un circuit relativement court, ça fait mal. Donc, il va falloir qu’on bosse. Malheureusement, je me répète assez souvent cette année, mais bon, c’est comme ça. On essaie de tout faire pour essayer de rattraper l’écart, mais pour l’instant ça ne fonctionne pas. J’espère que les améliorations que nous allons apporter [lors des prochaines courses] nous aideront à revenir dans la bataille au moins pour le podium ».