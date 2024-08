F1 : Dans le dur, Ocon révèle un gros problème chez Alpine

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si ce samedi, Pierre Gasly a brillé pour Alpine avec une dixième place obtenue, Esteban Ocon a vécu une séance de qualifications du Grand Prix des Pays-Bas très compliquée. 17ème sur la grille, le pilote français a pesté contre le comportement de sa monoplace, affirmant qu’il y avait un gros problème.

Esteban Ocon dans le dur. Le pilote français, qui rejoindra Haas la saison prochaine, n’a terminé qu’à la 17ème place des qualifications du Grand Prix des Pays-Bas ce samedi. Après la séance, Ocon n’a pas mâché ses mots concernant le comportement de l’A524.

« Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur cette voiture »

« J’avais dit hier que ça allait être un week-end très loin si l’on ne trouvait pas ce qui ne fonctionnait pas avec la voiture, et on n’a rien trouvé », a lâché le Français dans des propos relayés par Next-Gen Auto. « Donc on se retrouve dans la même position qu’hier, en fond de grille. Les risques qu’il faut prendre pour avoir un peu de performance font qu’on ne finit pas le tour. Ce n’est pas une qualif normale où l’on progresse et où l’on prend les risques en essayant de faire au mieux, mais ça ne fonctionnait pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur cette voiture. On a tout changé, on avait une voiture qui fonctionnait à Spa, on a mis un autre châssis, un autre plancher et tout est différent sur cette voiture ».

« Ce week-end est mort pour nous »

« Ce sont des choses qui sont récurrentes et qui arrivent encore et encore depuis le début de mes cinq saisons ici, c’est décevant mais il faut garder la motivation, rester concentré et essayer de régler le problème », poursuit Ocon. « Il faut optimiser son week-end et penser à la suite. Ce week-end est mort pour nous. On ne sait jamais ce qui peut se passer mais en partant de là je pense que c’est fini, et l’on va essayer de comprendre ce qui n’allait pas ce week-end ».