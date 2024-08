F1 : Verstappen héros chez lui, son pote veut tout gâcher

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce dimanche, Max Verstappen a l'occasion d'entrer encore un peu plus dans la légende à domicile. Vainqueur des trois dernières courses à Zandvoort, le triple champion du monde en titre a l'occasion d'égaler Jim Clark au nombre de victoires au Grand Prix des Pays-Bas. Cependant, il ne s'élancera pas de la pole position puisque c'est son ami Lando Norris qui a réalisé le meilleur temps des qualifications et qui sera la favori ce dimanche.

De retour au calendrier de la Formule 1 en 2021, le Grand Prix des Pays-Bas se déroule ce week-end et devant son public, Max Verstappen aura bien évidemment l'intention de briller, comme c'est le cas à chaque fois. Personne n'a réussi à battre le pilote Red Bull à Zandvoort. Avant Max Verstappen, c'était Niki Lauda qui s'était imposé sur le circuit néerlandais en 1985, date de la dernière apparition du GP des Pays-Bas au calendrier avant 2021. Autrement dit, en dehors de Verstappen, aucun pilote du circuit actuel ne s'est imposé à Zandvoort.

F1 - GP des Pays-Bas : Coup de théâtre pour Hamilton et Gasly ! https://t.co/bmvuNzt3Vp pic.twitter.com/4UCMtVm5AK — le10sport (@le10sport) August 25, 2024

Norris peut priver Verstappen d'un record à domicile

Et ce dimanche, Max Verstappen aura l'occasion de marquer encore un peu plus l'histoire en s'imposant pour la quatrième fois de suite à Zandvoort, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de ce circuit. Avec quatre victoires, il égalerait également Jim Clark qui détient pour le moment le record de succès au GP des Pays-Bas. Cependant, pour la première fois depuis 2021, Max Verstappen n'est pas le grand favori à la victoire sur ses terres. Et pour cause, c'est Lando Norris qui a signé la pole position et qui pourrait donc priver son ami d'entrer dans l'histoire de son Grand Prix national. D'autant plus que McLaren semble en très grande forme.

Verstappen conscient de la supériorité de McLaren

Deuxième sur la grille de départ, Max Verstappen est d'ailleurs conscient que le favori de la course, ce n'est pas lui. « Je pense que nous avons manqué de rythme, j’ai essayé de faire le mieux possible et je suis heureux d’être en première ligne. C’est très dur avec le vent, il y a des bourrasques à chaque tour et c’est différent donc on n’a pas de référence. Je suis heureux d’être deuxième, après la journée d’hier c’est un bon résultat. C’est comme ça pour le moment, la voiture n’est pas facile à conduire, mais le reste du tour était bon, seuls les virages 11 et 12 étaient difficiles. J’espère que la voiture sera bonne pour la course. On va essayer, mais quand on est à trois dixièmes en qualifications, il faut être réaliste », lâche le pilote Red Bull dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.