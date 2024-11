Transferts : Le PSG lâche 20M€, il annonce un gros coup !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG au tout début de cette année 2024, Lucas Beraldo a affiché de belles promesses dans la capitale. S’il manque encore de science défensive et de dureté dans le duel, le numéro 35 parisien semble promis à un bel avenir à en croire l’ancien joueur des Rouge et Bleu Ricardo.

En janvier dernier, le PSG concluait une double opération très intéressante au Brésil. Avec les recrutements de Gabriel Moscardo et de Lucas Beraldo (contre respectivement 22M€ et 20M€), Paris affirmait sa volonté de miser sur des jeunes talents des quatre coins du globe. Et si le premier n’a rejoint le PSG que cet été (et a été envoyé en prêt dans la foulée), le second a bel et bien été lancé dans le grand bain par Luis Enrique.

Beraldo, un joueur à deux visages au PSG ?

Rapidement aligné au cours de grands rendez-vous européens, Lucas Beraldo a affiché certaines promesses. Élégant, le numéro 35 brésilien a prouvé qu’il détenait une grosse capacité de relance, qu’apprécie Luis Enrique. En revanche, ce dernier s’est parfois montré très limité dans le duel, notamment lorsque ce dernier est utilisé dans le couloir gauche. Un poste complètement inconnu pour le Brésilien, qui a toujours évolué dans l’axe jusqu’à son arrivée au PSG…

« Je reste convaincu que c'est un bon choix du club »

Ainsi, malgré certains doutes encore présents quant à sa science défensive, Lucas Beraldo permet à Luis Enrique de disposer d’une solution prometteuse au sein de son arrière-garde. Et à en croire l’ancien Parisien Ricardo (passé par le PSG entre 1991 et 1995 en tant que joueur, puis de 1996 à 1998 en tant qu’entraîneur ), Lucas Beraldo est une véritable pépite. « Il est arrivé très tôt, il paie le prix aujourd'hui mais ça reste un joueur très, très fort techniquement. Je reste convaincu que c'est un bon choix du club. C'est un profil rare avec cette qualité de sortie de balle. Ce sens du duel, ça va prendre plus de temps. Il va continuer à grandir avec du temps de jeu, des matches de Ligue des champion », confie ce dernier auprès de l’Equipe.