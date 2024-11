Mbappé : Le Real Madrid annonce la fin du calvaire ?

Jean de Teyssière

Enfin ! Face à Leganés, le Real Madrid a pu compter sur son numéro 9 pour marquer son premier but depuis quatre matchs. Bien servi par Vinicius, Kylian Mbappé a ouvert le score et a effectué une bonne partie, positionné par Carlo Ancelotti sur l’aile gauche. L’entraîneur italien était d’ailleurs heureux de voir le Français mettre fin à sa période de disette.

Au Real Madrid, on avait confiance en Mbappé et on savait que face à Leganés, il serait décisif. Depuis quatre matchs, l’ancien joueur du PSG n’avait plus marqué et la trêve internationale passée à Madrid semblait lui avoir fait du bien et à toute son équipe aussi, qui revient à quatre points du FC Barcelone avec un match en retard à disputer face à Valence.

😳 OLÉ ! 🔥 1 minute de jeu et Kylian Mbappé fait déjà le show !#action #LaLiga pic.twitter.com/mro9MMHTCS — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 24, 2024

Mbappé enfin buteur !

Très actif sur un côté gauche qu’il aime tant, Mbappé s’est tout de suite illustré avec une belle aile de pigeon pour dribbler son adversaire. Il a ensuite marqué, bien servi par Vinicius avant d’être signalé hors-jeu. Mais à la 43ème minute, Vinicius sert idéalement Mbappé qui n’a plus qu’à pousser la balle au fond des filets. Fin d’une disette de 4 matchs pour le Bondynois qui s’offre un petit bol d’air.

«Mbappé s’est bien débrouillé»

A la fin de la rencontre, Carlo Ancelotti s’est présenté en conférence de presse et a évidemment parlé de la prestation de Kylian Mbappé, placé à gauche et buteur : « Nous avons changé la position des attaquants, avec Mbappé sur le côté et il s'est bien débrouillé, tout comme Vinicius au milieu. L'équipe a très bien contrôlé le match. Nous avions un bon sentiment contre Osasuna et nous l'avons confirmé aujourd'hui. Vinicius est également revenu de l’intérieur, et jouer sur l'aile est un peu plus fatigant. Ils ont tous les deux bien travaillé et s'améliorent. » Place désormais à la Ligue des Champions pour le Real Madrid qui aura un déplacement très difficile à Liverpool, leader de Premier League.