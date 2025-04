Adil Rami, les adieux déchirants !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au casting de l'émission Les Traitres sur M6, Adil Rami participe donc à cette aventure où le principe est d'éliminer ses partenaires. Toutefois, pour le champion du monde 2018, cet aspect de l'émission est terrible. On a pu le voir dernièrement avec Adeline Toniutti, Adil Rami n'est clairement pas le plus à l'aise quand il s'agit d'évincer quelqu'un.

Malgré sa retraite sportive, Adil Rami a encore toujours les caméras braquées sur lui. En effet, aujourd'hui, l'ancien joueur de l'OM est actuellement dans les émissions Danse avec les Stars et Les Traitres. Rami a donc pris part au programme de M6, où il n'est pas totalement à l'aise...

« Les éliminations étaient encore plus dures pour moi »

Si cela est pourtant le but de l'émission, Adil Rami n'aime clairement éliminer quelqu'un dans Les Traitres. En effet, dans des propos accordés à Voici, l'ancien joueur de l'OM a expliqué à propos de cette mécanique de l'émission diffusée sur M6 : « Les éliminations étaient encore plus dures pour moi parce que je suis quelqu'un de très émotif et surtout vrai et entier. Toutes les personnes que j'ai rencontrées dans cette aventure, je m'étais attaché à elles. Mais par moment, il a fallu faire des choix et heureusement pour moi que je n'étais pas seul ».

« Je me dis que je lui fais du mal »

Malgré cette réticence, Adil Rami est bien obligé de faire ses adieux à ses compagnons d'aventure. C'est d'ailleurs lui qui avait scellé le sort d'Adeline Toniutti. Une élimination qui avait été déchirante pour le joueur de football aujourd'hui à la retraite. En effet, en larmes au moment de cette élimination, Rami avait confié : « Je sens que je vais faire quelque chose de très difficile : sacrifier Adeline avec qui j'ai eu une vraie connexion. Je n'ai pas le choix, c'est une manière de dire à tout le monde : "Je joue le jeu". Je m'allie aux loyaux pour ne pas attirer les soupçons. (...) J'ai honte parce qu'elle s'est battue toute la journée. Je ressens de la culpabilité, je me dis que je lui fais du mal ».