Mbappé : L'incroyable révélation, le PSG a creusé sa propre tombe ?

Le 6 mars 2019, les supporters du PSG ont vécu une seconde remontada qu’ils n’avaient pas vu venir après celle au Camp Nou du 8 mars 2017 face au FC Barcelone (6-1). Manchester United a surpris le Paris Saint-Germain en éliminant les hommes de Thomas Tuchel. Gianluigi Buffon n’a cependant pas été choqué de cet échec au vu du manque de préparation qu’il avait noté.

Kylian Mbappé sortait d’un succès mondial en Russie en juillet 2018 avec l’équipe de France. A l’hiver 2019, avec la réception de Manchester United le 6 mars, le Paris Saint-Germain a perdu son avance de 2 buts acquise en 1/8ème de finale aller à Old Trafford (2-0). Rapidement, en raison d’une mésentente entre Thilo Kehrer et Gianluigi Buffon, le PSG a concédé un premier but dès la 2ème minute inscrit par Romelu Lukaku qui a d’ailleurs doublé la mise à la demi-heure de jeu.

Mbappé pas assez mur, le PSG non préparé selon Buffon

Le penalty transformé dans le temps additionnel par Marcus Rashford a permis à Manchester United de s’imposer sur le score de trois buts à un et de valider son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions face au FC Barcelone. Titulaire dans les buts du PSG ce soir-là et auteur d’une erreur sur le second but de Lukaku, Gianluigi Buffon est revenu sur ce mauvais souvenir avec une préparation tronquée à ses yeux.

«Nous n’avions pas bien préparé le retour»

« J’ai compris qu’on préparait mal le retour après la victoire de l’aller. Mais je ne l’ai pas dit : j’étais le dernier arrivé, peut-être que j’avais encore une mentalité provinciale, Mbappé avait à peine gagné le Mondial… On a pris un but d’entrée pour une erreur défensive, le deuxième est aussi de ma faute pour une imprécision, puis le troisième. Nous avons été éliminés. Nous n’avions pas bien préparé le retour ». a confié Gianluigi Buffon en interview pour le Corriere della Sera.