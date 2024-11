Mercato : Pour Mbappé, le Real Madrid relance une vieille tradition !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a été à la fois sacré champion d’Europe et d’Espagne la saison passée sous les ordres de l’inépuisable Carlo Ancelotti. Cependant, les résultats ne sont pas aussi flamboyants en ce début d’exercice et la recrue XXL qu’est Kylian Mbappé n’adhérerait pas totalement aux méthodes et préceptes de jeu de l’entraîneur italien selon la presse ibérique. Un changement de coach est pressenti avec notamment la venue de Xabi Alonso, ex-joueur du Real Madrid. L’institution madrilène renouerait avec une vieille tradition. Explications.

Au Real Madrid, quand bien même le club merengue ait renoué avec la victoire grâce à la réception d’Osasuna avant la trêve internationale (4-0) le 9 novembre dernier après deux cuisantes défaites de rang contre le FC Barcelone (4-0) et l’AC Milan (3-1), Kylian Mbappé traînerait quelque peu son spleen. La cause ? Son positionnement à la pointe de l’attaque du Real Madrid. SPORT affirmait dernièrement que Mbappé en aurait tout bonnement assez d’évoluer à ce poste. En outre, Mundo Deportivo a dévoilé que la recrue phare du dernier mercato estival du Real Madrid ne serait pas en totale adéquation avec les idées tactiques de Carlo Ancelotti ainsi que son staff technique. Avant le succès contre Osasuna, Relevo avait souligné une prise de conscience en interne et un éventuel changement d’entraîneur si les résultats ne s’amélioraient pas dans les semaines à venir.

Carlo Ancelotti éventuellement remplacé par un ancien joueur du Real Madrid : Xabi Alonso

Carlo Ancelotti a prolongé son contrat en décembre 2023 et s’est retrouvé être lié jusqu’en juin 2026. Pour France Football, le mythique entraîneur italien affirmait que son départ à la retraite ne pourrait être influencé que par un licenciement du Real Madrid. « Je l'imagine, oui (la retraite). J'ai débuté (le football pro) il y a quarante-huit ans. Alors, je commence à penser au jour où cela pourrait s'arrêter. Qu'est-ce qui pourrait me faire dire stop ? Je dirais stop si le Real me virait. (Il rit.) Je ne sais pas ce qui me ferait arrêter. Ma famille ? Non. Ma femme veut que je continue ».

Le journaliste Fabrizio Romano a livré ces dernières heures une information capitale sur l’avenir de Carlo Ancelotti. Si jamais l’Italien n’était pas conservé, Xabi Alonso serait le favori pour prendre sa succession. Pour rappel, le champion du monde 2010 espagnol a porté les couleurs du Real Madrid entre 2009 et 2014 et a soulevé La Decima, à savoir la 10ème Ligue des champions de l’histoire du club merengue.

Zidane, Solari et Lopetegui, les derniers en date

Si jamais Xabi Alonso venait à devenir l’entraîneur de l’équipe première du Real Madrid, il relancerait une tradition de plusieurs décennies mise en place par le club madrilène légendaire : un joueur devenu entraîneur de la Casa Blanca. Le dernier en date n’est autre que Zinedine Zidane, passé une seconde fois sur le banc de touche entre mars 2019 et mai 2021. Sa première prise de fonctions s’est déroulée entre 2016 et 2018, où Zidane a signé un triplé en Ligue des champions. En parallèle de l’iconique numéro 5 du Real Madrid, Santiago Solari a tenu les rênes de l’équipe merengue l’espace de cinq mois entre novembre 2018 et mars 2019. Et avant lui, ce fut Julen Lopetegui le coach du Real Madrid pour trois mois.

Del Bosque, Valdano et Di Stefano, les pionniers

Entre l’été 2007 et décembre 2008, Bernd Schuster était aux commandes de l’équipe du Real Madrid, lui l’ancien international allemand ayant porté le maillot merengue. Mais ce n’est pas tout. Des légendes de la Casa Blanca ont également fait la bascule entre le terrain et la zone technique du Santiago Bernabeu. A commencer par Vicente Del Bosque, coach du Real Madrid à trois reprises en 1994, puis le temps d’un match en 1996 ainsi qu’entre 1999 et 2003. Jorge Valdano, icône du Real Madrid, en a pour sa part été le technicien entre l’été 1994 et l’hiver 1996. Pour clore cette liste non exhaustive, Alfredo Di Stefano est passé par deux fois sur le banc de touche : de 1982 à 1984 puis pendant quatre mois de novembre 1990 à mars 1991.

Xabi Alonso serait donc susceptible de perpétuer une belle tradition.