Real Madrid : «Je souffre», Vinicius Jr raconte son calvaire

Depuis quelques années, Vinicius Jr est devenu l’un des symboles de la lutte contre le racisme en Espagne et même dans le monde. L’international brésilien a « beaucoup souffert » du racisme dont il a été la cible depuis qu’il foule les pelouses de Liga avec le Real Madrid, ce qui est encore toujours le cas aujourd’hui, mais il ne compte pas arrêter son combat pour autant.

À la veille de la Journée de la conscience noire au Brésil, le 20 novembre, Vinicius Jr s’est confié sur sa lutte contre le racisme dans un entretien accordé à la CBF TV. L’attaquant du Real Madrid en est devenu un des symboles, lui qui a beaucoup souffert des attaques racistes dont il a souvent été la cible depuis qu'il est en Espagne.

« Je joue en Espagne, où j'ai beaucoup souffert et où je souffre encore parfois »

« Au cours des trois derniers mois, nous avons déjà réussi à mettre trois ou quatre personnes en prison et à leur faire payer le crime qu'elles ont commis. Nous sommes sur la bonne voie. Je joue en Espagne, où j'ai beaucoup souffert et où je souffre encore parfois, mais bien sûr, c'est moins avec l'aide de tous les clubs, de toutes les personnes qui font tout ce qu'elles peuvent pour lutter contre le racisme, comme le fait la CBF », a déclaré Vinicius Jr, dans des propos relayés par AS. « Cette journée est très importante en raison de tout ce que nous avons vécu et de tout ce que la CBF a fait, avec la FIFA, avec tous les joueurs, nous sommes ensemble dans ce combat. L'objectif est que, dans un avenir très proche, il y ait de moins en moins de cas de racisme. »

« Très heureux de pouvoir aider et de continuer à lutter avec fermeté et force »

« Je sais à quel point je suis important, mais je dis toujours que c'est un combat pour tout le monde, parce que je ne peux pas à moi seul lutter contre tout ce que tous les Noirs ont subi. Mais je connais ma taille, je connais la force que j'ai, mon discours, et je peux parler pour tous ceux qui n'ont pas de force, ou qui ont peur, ou qui traversent beaucoup de choses et les gens ne croient pas toujours ce qu'ils disent. Je suis donc très heureux de pouvoir aider et de continuer à lutter avec fermeté et force avec tous les joueurs et toutes les personnes qui ont pu nous aider », a ajouté Vinicius Jr, bien décidé à poursuivre sa lutte contre le racisme. « Je pense toujours que toute aide est la bienvenue. Les Noirs ont souffert pendant longtemps et le moment est venu de mettre un terme à tout cela. La FIFA, qui est un nom très fort, ainsi que la CBF et tous les joueurs, ont la force de se battre. Allons donc de l'avant ensemble, fermes et forts, pour qu'ici et dans un avenir très proche, les enfants qui viendront dans notre futur aient une vie meilleure. »