«Son heure viendra» : Le successeur de Deschamps est annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que sous contrat jusqu’en 2026 et la prochaine Coupe du monde, Didier Deschamps voit son avenir être régulièrement pointé du doigt compte tenu des prestations de l’équipe de France. Et bien qu’un départ avant 2026 semble prématuré, son successeur se tient prêt, à savoir Zinedine Zidane qui attend le poste depuis plusieurs années.

Sous contrat jusqu'en 2026 et la prochaine Coupe du monde, Didier Deschamps ne devrait pas partir d'ici-là. Cependant, compte tenu des récentes performances de l'équipe de France, plusieurs observateurs espèrent qu'il sera remplacé à la tête des Bleus. Et comme l'explique le journaliste du Parisien Harold Marchetti, tout le monde connaît déjà son remplaçant : Zinedine Zidane.

« Je vais vous dire en toute objectivité, Deschamps ne mérite pas un tel bashing. On parle quand même d'un technicien qui a conduit la France à deux finales de Coupe du monde, une de l'Euro, il a accessoirement remporté la Ligue des nations. Mais visiblement et il l'a dit avec pas mal d'humour dimanche, il est là depuis 12 ans et certains en ont peut-être un peu marre de "voir sa tronche" », rappelle-t-il dans un Questions/réponses organisé sur le site du Parisien, avant de poursuivre.

« J'ai vu passer cette petite stat qui devrait en faire réfléchir plus d'un. Il est le 3e sélectionneur de l'histoire à avoir remporté le plus de matchs avec une même nation. Il en est à 105 juste derrière Oscar Tabarez (Uruguay) 106 et Joachim Löw (120 avec la Mannschaft allemande). Ça vous pose quand même une carrière. Un statut. Et ça mérite des égards et pas ce dénigrement dans l'air du temps. Alors je veux bien qu'on parle de Zizou. Son heure viendra sans doute un jour, chacun s'accorde à dire que c'est le sens de l'histoire. Mais pour l'heure on a quelqu'un en place et il fait le job. Et plutôt bien ma foi ! », ajoute Harold Marchetti.