PSG : La déclaration d'amour... sur Instagram !

Le Paris Saint-Germain a une fois de plus, la 11ème depuis le rachat du club par le Qatar, été sacré champion de France. Nuno Mendes a célébré le quatrième de suite. Après une communion avec les supporters du PSG présents au Parc des princes samedi, le Portugais a pris le soin d'adresser un message à ceux qui n'ont pas pu prendre part à la fête... sur Instagram.

Le 7 février dernier, Nuno Mendes a officiellement prolongé son contrat au PSG jusqu'en juin 2029 en apposant sa signature sur le bail qui a mis si longtemps à accepter. A l'instar de Vitinha et d'Achraf Hakimi. Deux mois plus tard, un nouveau titre de champion de France a été célébré par le Paris Saint-Germain au Parc des princes samedi en début de soirée.

«Bravo à tous et merci pour votre soutien»

Sur son compte Instagram, Nuno Mendes a posté une publication ce dimanche après-midi avec divers clichés et une vidéo de l'avant-match et de la rencontre remportée face aux Angevins au Parc des princes (1-0). Le PSG est donc sacré champion pour la 13ème fois de son histoire et c'est au passage le 11ème titre de champion de l'ère QSI. Un trophée célébré par le latéral gauche du PSG. « Un titre en plus pour notre club. Bravo à tous et merci pour votre soutien ».

Nuno Mendes publie ses émotions

Après avoir placé un emoji de mains qui forment un cœur ainsi qu'un « Allez Paris » avec deux emojis de cœur rouge et bleu, Nuno Mendes a conclu sa déclaration d'amour avec la mention de « Champions » et un trophée. Reste à savoir si deux autres suivront cette saison avec la Coupe de France et sa finale le 24 mai prochain contre le Stade de Reims et la Ligue des champions. Premier rendez-vous mercredi prochain, le 9 avril au Parc des princes face à Aston Villa.