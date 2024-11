Mbappé - Équipe de France : Son entourage lâche une réponse finale pour le brassard !

Thomas Bourseau

L’équipe de France a effectué ses quatre dernières sorties de 2024 sans Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus devrait d’ailleurs s’entretenir avant la prochaine trêve internationale prévue en mars sur la question avec Didier Deschamps afin de prendre une décision définitive sur le capitanat. Sinon, un remplaçant sera nommé. Mais ce ne devrait pas être Mike Maignan.

Kylian Mbappé n’est plus porté le brassard de capitaine de l’équipe de France depuis la défaite contre l’Italie le 6 septembre dernier (3-1) puisqu’il était simplement entré en jeu face à la Belgique le 9 septembre (2-0). Pendant les rassemblements d’octobre et de novembre, Mbappé manquait à l’appel. Contrairement au mois dernier et à sa gêne à la cuisse droite, la star du Real Madrid n’a cette fois-ci pas été convoquée par Didier Deschamps. Un choix assumé par le sélectionneur des Bleus en conférence de presse le 7 novembre dernier.

Konaté, Kanté et Tchouaméni pressentis pour succéder à Mbappé en cas de séisme

Et maintenant ? Une réunion serait planifiée entre Didier Deschamps et Kylian Mbappé d’ici la prochaine trêve internationale en mars prochain pour les quarts de finale de la Ligue des nations qui décidera définitivement de son statut de capitaine chez les Bleus à en croire L’Équipe. N’Golo Kanté, Ibrahima Konaté et Aurélien Tchouaméni seraient les trois favoris pour le brassard de capitaine si Mbappé décidait de passer la main. Quid de Mike Maignan ? Pas vraiment.

Mike Maignan n’aurait rien demandé pour le brassard de capitaine !

Bien que sa voix ait pesé pendant l’absence de Kylian Mbappé, Mike Maignan n’aurait que peu de chances à l’instant T de succéder à Mbappé selon L’Équipe. Didier Deschamps, en raison de la nouvelle règle qui stipule que seul le capitaine est apte à parler à l’arbitre, privilégie un joueur de champ pour ce rôle. De toute manière, l’entourage du gardien de l’AC Milan affirme à L’Équipe n’avoir fait aucune revendication à ce jour pour le brassard de capitaine des Bleus.