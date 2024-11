Affaire Mbappé : Deschamps s’active et prend une décision !

Thomas Bourseau

Didier Deschamps n’a pas pu compter sur son capitaine pour la deuxième trêve internationale de suite. Le sélectionneur décidait début novembre de se passer des services de Kylian Mbappé et bottait en touche quant à la signification d’un éventuel retrait du brassard pour l’attaquant du Real Madrid en équipe de France. Un rendez-vous au sommet serait programmé pour définitivement trancher.

Le jeudi 7 novembre dernier, Didier Deschamps révélait sa dernière liste des joueurs sélectionnés de l’année civile 2024 pour cette trêve internationale qui s’est soldée par un nul face à Israël (0-0) jeudi dernier et une victoire contre l’Italie dimanche (3-1). Deux résultats qui ont permis à l’équipe de France de bénéficier de la première place de son groupe de Ligue des nations en marge des quarts de finale en mars prochain.

Dans ladite liste figurait le nom de Lucas Chevalier pour sa première convocation avec l’équipe de France A. Mais surtout, Kylian Mbappé était absent pour la deuxième fois consécutive après le repos que lui avait laissé Didier Deschamps en octobre en raison d’une gêne à la cuisse. Cette fois-ci, Mbappé était apte, mais le sélectionneur des Bleus avait décidé de se passer des services de son capitaine. De quoi remettre en cause son rôle et son statut à l’avenir ? Deschamps tenait le discours suivant. « Aujourd’hui, je ne vais pas me poser une question qui n’est pas à l’ordre du jour. Chaque chose en son temps ».

Un rendez-vous avant mars entre Mbappé et Deschamps afin de trancher pour le brassard !

L’Équipe fait des révélations dans ses colonnes de ce mardi sur la question. Didier Deschamps aurait laissé en suspens cette décision XXL en la reportant au mois de mars, à savoir lors du prochain rassemblement. Et ce choix ne serait pas anodin. Le sélectionneur des Bleus aurait lu ou entendu que son capitaine se serait posé des questions quant au fait de rendre le brassard ou non. De ce fait, Deschamps aurait décidé de s’entretenir avec Kylian Mbappé avant la prochaine trêve internationale dans le but de savoir si son statut l’affecterait lui et son plaisir de porter le maillot des Bleus.