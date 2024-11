Real Madrid : C’est la crise pour Mbappé !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé n’y arrive plus au Real Madrid. Cela fait quatre matchs que l’attaquant de 25 ans n’a plus marqué le moindre but. Sa dernière réalisation remonte au 19 octobre dernier, contre le Celta Vigo. Le champion du monde 2018 traverse une période de crise en ce moment, chose qui ne lui était presque jamais arrivé depuis le début de sa carrière.

Kylian Mbappé était particulièrement attendu au Real Madrid. Le club madrilène rêvait de le recruter depuis de nombreuses années. Et le champion du monde 2018 a profité de la fin de son contrat au PSG pour signer libre chez les Merengue cet été. Les choses ne se passent toutefois pas exactement comme prévu pour l’attaquant de 25 ans depuis le début de saison.

Mbappé n'y arrive toujours pas au Real Madrid

N’ayant inscrit que 8 buts en 16 matchs, Kylian Mbappé n’évolue pas vraiment à son véritable niveau. Il n’a d’ailleurs pas trouvé le chemin des filets lors de ses quatre derniers matchs avec le Real Madrid. Sa dernière réalisation remonte à il y a presque un mois, le 19 octobre dernier contre le Celta Vigo.

Bientôt un mois sans aucun but !

Une telle chose ne lui était plus arrivé depuis 2023, lorsque Kylian Mbappé évoluait encore au PSG. Comme le rapporte MARCA, l’international français traverserait ainsi une vraie période de crise en ce moment. Le natif de Bondy n’arrive pas à sortir la tête de l’eau, malgré le gros soutien du vestiaire du Real Madrid. Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé arrivera à redresser la barre après la trêve internationale.