Mercato : Le PSG au cœur d’une énorme bataille à 100M€ ?

Alexis Brunet

Pour potentiellement se renforcer offensivement l’été prochain, le PSG aurait coché le nom de Geovany Quenda, l’attaquant du Sporting Lisbonne. Problème, en plus de disposer d’une clause libératoire à 100M€, le jeune joueur de 17 ans est également ciblé par de très nombreux clubs européens. La concurrence s’annonce donc énorme pour le champion de France.

S’il y a bien un secteur où le PSG a du mal dernièrement, c’est en attaque. Cela s’est une nouvelle fois confirmé lors du match de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid. L’équipe de Luis Enrique a eu de nombreuses occasions, mais n’a jamais reçu à inscrire le second but. Cela a donc permis aux Madrilènes de rester au contact et de l’emporter même, grâce à un but en toute fin de match d’Angel Correa (1-2). Les dirigeants parisiens vont donc sans doute apporter du sang neuf offensivement et ils ont déjà commencé à réfléchir à certains profils.

Mbappé miné par sa «relation toxique» avec le PSG ? https://t.co/4zgqyvVN1s pic.twitter.com/d22cWW1qg8 — le10sport (@le10sport) November 17, 2024

Luis Campos pense à Geovany Quenda

Comment souvent depuis l’arrivée de Luis Campos, c’est du côté du Portugal que le PSG pourrait bien faire son marché. En effet, le conseiller football parisien voudrait encore ramener un de ses compatriotes à Paris. L’heureux élu se nommerait Geovany Quenda, jeune attaquant du Sporting Lisbonne. Ce dernier n’a que 17 ans, mais il évolue déjà avec l’équipe première. Preuve de son grand talent, la formation portugaise a inséré une clause libératoire de 100M€ dans son contrat afin d’éloigner les possibles prétendants.

Le PSG est loin d’être le seul sur le dossier Quenda

Mais le montant de la clause libératoire n’est pas le seul problème dans le dossier Geovany Quenda. D’après les informations de Caught Offside, le PSG serait loin d’être le seul club à avoir coché le nom du joueur du Sporting Lisbonne. Ainsi, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle, le Bayer Leverkusen, le RB Leipzig et la Juventus de Turin auraient également pris des renseignements sur l’ailier portugais. Reste à voir qui ressortira victorieux de cette énorme bataille.