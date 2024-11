Le Real Madrid victime de harcèlement ?

Arnaud De Kanel

Alors qu'une terrible vague de blessures déferle sur le Real Madrid, certains tentent d'en profiter. En effet, la presse espagnole indique que joueurs et agents multiplient les coups de téléphone pour proposer leurs services aux dirigeants. Au total, le club madrilène aurait reçu pas moins de 200 appels.

Les pépins s'enchainent pour le Real Madrid. L'infirmerie ne désemplit pas côté merengue, au contraire. Lucas Vazquez, David Alaba, Dani Carvajal, Thibaut Courtois, Rodrygo et Aurélien Tchouaméni sont absents pour les prochaines semaines. Il pourrait donc y avoir du mouvement sur le mercato.

Mercato - PSG : Ce joueur pousse pour son transfert ! https://t.co/eUIr0ndFO0 pic.twitter.com/ku8ecH7UWw — le10sport (@le10sport) November 18, 2024

Le Real a reçu 200 appels

Et ça, les agents ainsi que les joueurs l'ont bien compris. Selon MARCA, le club de la capitale espagnole est inondé d’appels de joueurs et d’agents prêts à offrir leurs services. Conscients des besoins des Merengues pour renforcer leur effectif, les agents redoublent d’efforts pour placer leurs protégés au sein de l’illustre institution. La situation atteint des proportions impressionnantes : plus de 200 sollicitations auraient déjà été enregistrées.

Perez ne veut pas recruter

Malgré cette multitude d'appels, le Real Madrid n'en a pas retenu un seul. Florentino Perez n'a pas l'intention de recruter pour le moment. Du moins, le président madrilène ne veut pas laisser filtrer d'indice car ça pourrait donner des idées à certains clubs pour proposer leurs indésirables ou faire augmenter les enchères.