Mbappé vit l’enfer au Real Madrid, ça fait réagir une star de la NBA

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Rejoindre le Real Madrid n’aura donc pas résolu les problèmes de Kylian Mbappé. Après des derniers mois compliqués au PSG, le joueur de 25 ans est toujours en difficulté. Le voilà qu'il traverse actuellement la période la plus difficile de sa carrière, lui qui semble être atteint mentalement. Un calvaire qui ne passe pas inaperçu, y compris de l’autre côté de l’Atlantique. En effet, aux Etats-Unis, Luka Doncic, joueur des Mavericks et star de la NBA, a commenté la situation de Mbappé.

Cet été, Kylian Mbappé a décidé de réaliser son rêve. Ainsi, après 7 ans au PSG, le joueur de l’équipe de France s’est enfin engagé avec le Real Madrid. Le début de ce qu’on pensait être une belle histoire, mais jusqu’à présent, c’est un enfer. En effet, semblant être au plus bas mentalement, Mbappé livre des prestations décevantes. Les critiques commencent alors à se multiplier pour le joueur de Carlo Ancelotti, qui va vite devoir régler ses problèmes. Un feuilleton qui n’en finit alors plu de faire réagir, y compris même du côté des Etats-Unis et de la NBA avec un certain Luka Doncic.

Mbappé miné par sa «relation toxique» avec le PSG ? https://t.co/4zgqyvVN1s pic.twitter.com/d22cWW1qg8 — le10sport (@le10sport) November 17, 2024

« Je suis religieusement le Real Madrid »

Aujourd’hui star de la NBA, Luka Doncic évolue pour les Dallas Mavericks. Mais le Slovène n’oublie pas d’où il vient, lui qui jouait précédemment pour le Real Madrid. Ainsi, en conférence de presse après avoir battu les San Antonio Spurs, Doncic a notamment confié : « Je suis religieusement le Real Madrid. J’ai grandi là-bas, ils ont façonné ma carrière, ça sera toujours une part importante de ma mise. Vous pouvez dire que c’est ma seconde maison. Ils m'ont beaucoup appris et ont vraiment ouvert la voie à mon parcours ici à Dallas. Ma gratitude envers eux est inébranlable ».

« Une transition qui requiert de la patience »

Ainsi, c’est en tant que grand fan du Real Madrid que Luka Doncic regarde ce qu’il se passe au sein de la Casa Blanca. Le Slovène a ainsi eu son mot à dire concernant le cas Kylian Mbappé, expliquant alors : « Avec un talent comme Mbappé, c’est une transition qui requiert de la patience. Nous allons ajuster notre rythme, cela fait partie du jeu ».