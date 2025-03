Daniel Riolo, la polémique réglée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une charge dans le dos de Bradley Barcola mercredi soir lors du choc entre le PSG et Liverpool, Ibrahima Konaté aurait peut-être pu écoper d’un carton rouge. La décision du corps arbitrale a suscité une grosse polémique, et Daniel Riolo a livré un point de vue assez tranché sur la question en direct sur RMC.

Et si l’arbitre avait biaisé le résultat du choc entre le PSG et Liverpool mercredi soir en Ligue des Champions ? À la 25e minute de jeu, une action mêlant Bradley Barcola et Ibrahima Konaté a fait polémique, puisque le défenseur central de Liverpool a chargé son compatriote français dans le dos alors qu’il partait seul au but. L’arbitrage n’a pas bronché en ne sifflant aucune faute de la part Konaté, alors que de son côté, le PSG réclamait coup-franc et carton rouge.

« Pas scandaleux »

En direct au micro de l’After Foot sur RMC Sport après la rencontre, Daniel Riolo a pris position sur cette action polémique. Et l’éditorialiste se montre bien plus mesuré que Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, qui avait hurlé contre l’arbitre dans les vestiaires à la mi-temps : « Je trouve que ce n'est pas scandaleux de ne pas donner le carton rouge. Je suis d’accord avec ce qu’a dit Nasri, il donne penalty, il y a penalty, il donne carton rouge, je prends le carton rouge, il ne donne pas, je prends aussi. Ça arrive. Konaté le fait de façon intelligente », indique Riolo.

Konaté très serein

De son côté, Ibrahima Konaté a semblé très détendu au sujet de son intervention lorsqu’il a été interrogé au micro de Canal + après la victoire face au PSG : « Il y a une VAR, il y a tout ce qu’il faut. S’il y a poussette, j’aurais dû prendre rouge ! Moi je vous dis non. C’est vrai que je suis costaud, mais je ne mets pas de puissance, je mets juste mon bras. Là, c’était vraiment soft de ma part », lâche le défenseur de Liverpool.